Heung-Min Son recuerda con cariño a México y le manda 'recadito'

Heung-Min Son ha dado mucho de qué hablar en los últimos días tras convertirse en jugador del LAFC en uno de los movimientos más importantes en la historia de la MLS.

El futbolista surcoreano, conocido por su talento y carisma, habló sobre su conexión con México tras el Mundial de Rusia 2018 y mandó un 'recado' a la afición.

Son señaló que Los Ángeles es especial para él debido a la identidad mexicana que posee, lo que hizo recordarle las muestras de cariño que recibió tras la Copa del Mundo, torneo en el 'ayudó' al Tri a clasificar a Octavos tras anotarle a Alemania en el último juego de Fase de Grupos.

Son celebra con sus compañeros tras vencer a Alemania en Rusia 2018 | FIFA

"Estuve aquí (Los Ángeles) en 2018 y lo sentí (cariño de los mexicanos). Fue muy especial, imaginé que era mi hogar. Es algo muy bueno de aquí", dijo en entrevista para la MLS.

Heung-Min Son apunta a poder debutar este fin de semana con el conjunto angelino en el juego contra Chicago Fire, correspondiente a la Jornada 25 de la Major League Soccer.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: ¿Tri se va de Televisa? FOX entrará a puja por derechos de Selección Mexicana