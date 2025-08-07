¿Revancha del Mundial? México apunta a enfrentar a Argentina en Octubre

México ante la campeona del Mundo. Tres años después, la Selección Mexicana tendrá su revancha ante Argentina pues, de acuerdo con reportes, estas dos selecciones se enfrentarán en un partido de preparación durante la Fecha FIFA de octubre.

El Tricolor sigue buscando equipos a los cuales enfrentarse durante los siguientes meses como parte de su preparación rumbo al Mundial del 2026. De momento, ya tiene en puerta los juegos ante Japón, Corea del Sur y Colombia, los primeros dos se darán en la pausa de septiembre, mientras que el juego ante los cafetaleros será en octubre.

Se enfrentarían tres años después | MEXSPORT

Ahora, de acuerdo con información de Beto Bernard, México añadiría a la lista el partido ante argentina, aunque aún no está confirmado. Este, se uniría al de Colombia como los juegos de preparación en la Fecha FIFA de octubre y significaría el primer partido ante la Albiceleste desde aquel 2-0 en Fase de Grupos del Mundial de Qatar.

México vs Argentina

Argentina también utilizaría este encuentro como preparación ya que, las Eliminatorias de Conmebol concluirán en septiembre. Ante esto, los campeones del mundo, buscarán rivales fuera de Sudamérica para prepararse de cara a la justa mundialista.

Sería un partido amistoso | MEXSPORT

Estas dos selecciones se han medido en 32 ocasiones previas. Durante dicho encuentros, México ha sacado sólo cuatro triunfos por 16 de los argentinos además de 12 empates. En torneos oficiales la Albiceleste suma seis triunfos, por uno del tricolor y dos empates.

El último triunfo de México ante la tres veces campeona del mundo llegó en la Copa América del 2004 donde el Tri gano 1-0 en la Fase de Grupos. Ahora, el Tri buscaría el triunfo no sólo para preparase de cara al Mundial, sino también para romper una racha de 11 partidos sin victoria ante Argentina.

Argentina domina el balance ante México| MEXSPORT

