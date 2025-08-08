México vs Argentina: Historial, resultados y récords

La selección mexicana volverá a verse las caras con Argentina en la próxima Fecha FIFA, un partido que revive una de las rivalidades más llamativas del fútbol internacional. El historial es claro: la albiceleste ha dominado casi todos los duelos, incluidos los más recordados en Copas del Mundo.

Este nuevo enfrentamiento será más que un amistoso: México buscará revancha después de la dolorosa derrota 2-0 en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde goles de Lionel Messi y Enzo Fernández dejaron al Tri fuera de la Fase de Grupos por primera vez desde 1978, mientras que Argentina inició su camino hacia el título mundial.

Historial México vs Argentina: quién domina el clásico internacional

En total, mexicanos y argentinos se han enfrentado 32 veces en partidos oficiales y amistosos:

Victorias de Argentina: 16

Empates: 12

Victorias de México: 4

La balanza favorece ampliamente a la albiceleste, que ha ganado en casi todos los torneos importantes donde se han cruzado.

En Copas del Mundo: dominio absoluto argentino

1930 – Argentina 6-3 México (fase de grupos)

2006 – Argentina 2-1 México (octavos de final, tiempo extra)

2010 – Argentina 3-1 México (octavos de final)

2022 – Argentina 2-0 México (fase de grupos)

México nunca ha podido vencer a Argentina en un Mundial.

Copa América: momentos memorables para el Tri

Aunque Argentina ha tenido la ventaja, México tiene recuerdos importantes en este certamen:

1993 – Empate 1-1 en fase de grupos y derrota 2-1 en la final.

2004 – México 1-0 Argentina (gol de Ramón Morales, fase de grupos).

2007 – Derrota 3-0 en semifinales.

Victorias de México ante Argentina

1967 – Amistoso: México 2-1 Argentina 1973 – Amistoso: México 2-0 Argentina 1990 – Amistoso: México 2-0 Argentina 2004 – Copa América: México 1-0 Argentina

Ramón Morales festeja gol de México a Argentina en Copa América 2005 \ MEXSPORT|

