México vs Argentina: Historial, resultados y récords

La selección mexicana volverá a verse las caras con Argentina en la próxima Fecha FIFA, un partido que revive una de las rivalidades más llamativas del fútbol internacional. El historial es claro: la albiceleste ha dominado casi todos los duelos, incluidos los más recordados en Copas del Mundo.
Este nuevo enfrentamiento será más que un amistoso: México buscará revancha después de la dolorosa derrota 2-0 en la Copa del Mundo Qatar 2022, donde goles de Lionel Messi y Enzo Fernández dejaron al Tri fuera de la Fase de Grupos por primera vez desde 1978, mientras que Argentina inició su camino hacia el título mundial.
Historial México vs Argentina: quién domina el clásico internacional
En total, mexicanos y argentinos se han enfrentado 32 veces en partidos oficiales y amistosos:
Victorias de Argentina: 16
Empates: 12
Victorias de México: 4
La balanza favorece ampliamente a la albiceleste, que ha ganado en casi todos los torneos importantes donde se han cruzado.
En Copas del Mundo: dominio absoluto argentino
1930 – Argentina 6-3 México (fase de grupos)
2006 – Argentina 2-1 México (octavos de final, tiempo extra)
2010 – Argentina 3-1 México (octavos de final)
2022 – Argentina 2-0 México (fase de grupos)
México nunca ha podido vencer a Argentina en un Mundial.
Copa América: momentos memorables para el Tri
Aunque Argentina ha tenido la ventaja, México tiene recuerdos importantes en este certamen:
1993 – Empate 1-1 en fase de grupos y derrota 2-1 en la final.
2004 – México 1-0 Argentina (gol de Ramón Morales, fase de grupos).
2007 – Derrota 3-0 en semifinales.
Victorias de México ante Argentina
1967 – Amistoso: México 2-1 Argentina
1973 – Amistoso: México 2-0 Argentina
1990 – Amistoso: México 2-0 Argentina
2004 – Copa América: México 1-0 Argentina
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mikel Arriola e Ivar Sisniega visitaron el CAR para dar inicio a la cuenta regresiva del Mundial 2026