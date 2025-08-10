Necaxa explica ausencia de Agustín Palavecino ante Pumas: 'Enfocado y trabajando'

En medio de rumores por una posible salida y el interés de América por ficharlo, la ausencia de Agustín Palavecino en el partido de Jornada 4 del Apertura 2025 ante Pumas causó revuelo entre los aficionados de Necaxa. Sin embargo, hoy previo al partido, los Rayos revelaron el porqué no jugará ante los felinos.

Palavecino se ha convertido en el futbolista más importante de Necaxa en los últimos torneos, por lo que su ausencia ante Pumas fue punto focal entre sus seguidores. Sin embargo, el cuadro rojiblanco reveló que, el argentino simplemente no jugará debido a molestias musculares.

Se rumora su salida | MEXSPORT

Lesión en la Leagues Cup

A través de una publicación en redes sociales, el cuadro hidrocálido informó que, Palavecino dejó el terreno de juego en su último partido de Leagues Cup ante Orlando City por molestias musculares en el gemelo de la pierna izquierda.

El 8 de Necaxa dejó el partido al medio tiempo para dar ingreso a Ricardo Monreal ya con el marcador de 4-0 a favor del conjunto rival. Este cambio no alertó a los aficionados pues el entrenador, Fernando Gago, hizo otros cuatro cambios al mismo tiempo.

Salió lesionado en su último partido | MEXSPORT

Se encuentra en recuperación

En el mismo comunicado, Necaxa reveló que, "a su regreso a Aguascalientes fue sometido a los estudios pertinentes, confirmando una lesión una lesión muscular grado uno", sin embargo, confesaron que actualmente se encuentra "enfocado y trabajando en su recuperación" para volver con el equipo lo antes posible.

Palavecino está lesionado | X

