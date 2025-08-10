Bruno Marioni recuerda su paso por Pumas como 'el mejor momento de su carrera'

El exdelantero argentino Bruno Marioni revivió los recuerdos de su etapa con Pumas de la UNAM, asegurando que, a pesar de su breve estancia, fue el mejor momento de su carrera futbolística. Entre 2004 y 2006, Marioni disputó 57 partidos, marcó 34 goles en cuatro torneos y fue pieza clave en el histórico bicampeonato del club auriazul.

Tras su salida de Pumas, Marioni jugó en Toluca, Pachuca, Atlas y Estudiantes Tecos, sumando 93 partidos y 59 goles. Sin embargo, el propio exfutbolista reconoció que nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de éxito que vivió con los felinos.

Destacó su paso con Pumas | MEXSPORT

Un equipo que conquistó México y dejó huella internacional

En entrevista con el exportero Yosgart Gutiérrez, el ahora entrenador recordó que en esos dos años el equipo vivió un rendimiento sobresaliente que trascendió fronteras:

“Mi paso por Pumas, por todo lo que significó, fue mi mejor paso por un club. Duró dos años, pero es muy recordado por mis goles. Ese equipo salió campeón del torneo local, ganó al Real Madrid, conquistó el Campeón de Campeones, logró el Bicampeonato, jugó Final de Sudamericana, Final de Concacaf y participó en la Libertadores. Pumas estuvo en lo más alto”, afirmó Marioni.

Destacó el éxito del equipo | MEXSPORT

El argentino destacó que no sólo se trató de títulos, sino de la relevancia internacional que alcanzó el equipo universitario en ese periodo, consolidándose como uno de los más competitivos del futbol mexicano de la época.

El cariño de la afición universitaria

Marioni también confesó que, pese al tiempo transcurrido y a lo corto de su estadía, los aficionados auriazules siguen recordando con cariño tanto sus goles como la calidad futbolística que mostraba aquel equipo. “Cada vez que me ven, me hablan de esa época y del nivel que teníamos. Es un recuerdo que llevamos todos en el corazón”, expresó.

Agradeció el cariño de la afición | MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "Los 14 somos pen...": Efraín Juárez sobre los equipos de Liga MX eliminados de Leagues Cup