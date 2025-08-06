¡Eliminados! Pumas cae ante Inter de Miami y se quedan fuera de la Leagues Cup

Adiós a los cuatro grandes. Con una exhibición de Luis Suárez, Inter Miami remontó y venció 3-1 a Pumas en Chase Stadium, para así clasificarse como líderes de la MLS en Leagues Cup. Por otro lado, los dirigidos por Efraín Juárez, a pesar de no haber perdido en sus primeros dos encuentros, quedaron eliminados del torneo, con lo que se consuma el fracaso de los ‘cuatro grandes’ de la Liga MX.

Apenas al minuto uno, Pumas tuvo la primera aproximación de gol. Tras un trazo largo para Jorge Ruvalcaba en la banda izquierda, él mismo centro a Guillermo Martínez, sin embargo, el balón pasó de largo y le quedó a Adalberto Carrasquilla, quien recibió solo en el área y remató con potencia, pero el intento fue atajado por el arquero rival y se fue a tiro de esquina.

Posterior a esto, el conjunto mexicano tuvo el control del balón y del juego por varios lapsos, hasta que en el minuto 34 se pusieron al frente. Luego de una gran jugada colectiva, Pedro Vite, quien era uno de los jugadores más participativos del encuentro, metió un pase elevado preciso para Jorge Ruvalcaba, quien tras quedar mano a mano con el portero rival remató de primera intención y anotó el 0-1 en la pizarra.

Sin embargo, desde ese momento Inter Miami comenzó a proponer y a presionar de manera más intensa, lo que le bastó para empatar el juego unos instantes después. Al 45’, Luis Suárez llegó a línea de fondo y mandó un centro para Rodrigo de Paul, quien controló y con un tiro de tres dedos mandó el balón al fondo de las redes para empatar el juego a un tanto, marcador que permaneció hasta el medio tiempo.

Ya en la segunda mitad, el equipo de Florida comenzó con el asedio ofensivo y rápido encontraron el gol de la remontada. En una jugada prefabricada, Luis Suárez había anotado el 2-1, pero el tanto fue anulado por fuera de lugar. Sin embargo, el delantero charrúa no tardó en tener su revancha.

Desde el manchón de penalti, Luis Suárez anotó el tanto de la voltereta tras cobrarlo a lo ‘panenka’ frente al novato Miguel Paul. Así, Inter Miami ya ganaba 2-1 en el juego y aseguraba su boleto a los Cuartos de Final. Pero más tarde, el equipo dirigido por Javier Mascherano, ya con dominio amplio en el terreno de juego, amplió su ventaja y prácticamente sentenciaba el juego.

Tras otra asistencia de Luis Suárez, Tadeo Allende quedó mano a mano frente al arquero felino y con tranquilidad definió para poner el 3-1 en la pizarra que le daba tranquilidad a Inter Miami y el liderato en la clasificación de la MLS en Leagues Cup.

Tras este resultado, Inter Miami calificó a Cuartos de Final del certamen como líder de la Major League Soccer con ocho puntos de nueve posibles. Por otro lado, Pumas quedó eliminado y prolongará su racha sin títulos, ya que no logra levantar algún trofeo desde el Clausura 2013.

