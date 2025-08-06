Milito 'tranquilo' pese a fracaso de Chivas en Leagues Cup: "Llegarán los buenos resultados"

Previo al último duelo de Leagues Cup ante Cincinnati, Gabriel Milito habló sobre lo que ya es considerado su primer gran tropiezo al mando de Chivas. El técnico argentino no ocultó su descontento por la eliminación en la Fase de Grupos, aunque dejó claro que confía en el proceso que está construyendo en Guadalajara.

Chivas eliminado de la Leagues Cup | AP

“Sé que tengo que transitar estos partidos con el dolor de no haber podido ganar y no habernos podido meter en donde queríamos, pero también sé que la competencia es difícil. Hay equipos que te quieren ganar; aun así, creo en los jugadores, en lo que estamos haciendo y estoy convencido de que iremos a más; llegarán los buenos resultados”, declaró el estratega en conferencia de prensa.

¿Jugar mal y ganar?

Pese al mal paso del Rebaño en la Leagues Cup, Milito defendió el funcionamiento de su equipo y aseguró que, con el tiempo, los resultados llegarán. Incluso, con tono irónico, dejó una reflexión sobre lo injusto que han sido algunos marcadores.

“Uno intenta idealizar. Algún partido jugaremos mal y ganaremos, pero como lógica, hay que hacer más méritos que el rival. Me interesa mucho el funcionamiento. El resultado es consecuencia del funcionamiento”, explicó.

Milito solo tiene una victoria con Chivas | MEXSPORT

Leagues Cup, la pesadilla de Chivas

Chivas enfrentará a FC Cincinnati únicamente por cumplir con el calendario, ya sin posibilidades de avanzar en el torneo. El equipo tapatío vuelve a quedar fuera en la fase de grupos de la Leagues Cup, una competición que hasta el momento sigue siendo una pesadilla para los rojiblancos, pues no han conseguido ni una sola victoria en tiempo regular desde que comenzó su participación en este formato.

Chivas no tiene victorias en Leagues Cup | MEXSPORT

¿Dónde ver la Leagues Cup en vivo?

Los duelos entre clubes de la Liga MX y la MLS están al rojo vivo en esta edición de la Leagues Cup 2025, y puedes ver todos los partidos en vivo a través de Apple TV con el MLS Season Pass.

Suscríbete desde este enlace para no perderte ningún encuentro:

👉 https://tv.apple.com/channel/tvs.sbd.7000?itsct=record_mls&itscg=30200&at=1000l3cd4

No importa si vas con los equipos mexicanos o con los de la MLS: la pasión está garantizada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tras advertencia de Víctor Velázquez, Faitelson dice 'no tener nada personal' contra Cruz Azul