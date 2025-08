Gabriel Milito asegura que Chivas mereció un mejor resultado ante Charlotte en Leagues Cup

El director técnico de Chivas, Gabriel Milito aseguró que el resultado ante Charlotte fue totalmente inmerecido, después de lo que su equipo mostró en la cancha.

¿Qué dijo Gabriel Milito sobre Chivas vs Charlotte?

“Creo que el equipo hizo mucho para ganar el partido. Tenemos dominio, tenemos opciones, estuvimos bien en muchos momentos, en mano a mano, cuando adelantamos los procesos. El rendimiento fue muy alto durante todo el partido y el resultado, lógicamente, bajo mi punto de vista, es totalmente inmerecido. Los errores y las faltas en este momento nos están castigando demasiado, pasó en el debut y lo mismo pasó también el día de hoy. Pero seguiremos para adelante”, señaló.

De igual manera, enfatizó en que el resultado no fue justo ante lo que mostró su equipo, pero puntualizó que se encuentra tranquilo con el accionar de su plantel, ya que jugando de esta manera van a llegar los triunfos.

“Hacemos todo para conseguir el resultado que pretendemos que es ganar. Nos cuesta los tres puntos y el final del partido. Tengo la tranquilidad del juego. Tengo la tranquilidad de que el equipo compite como me gusta, de que tienen la valentía de atacar, se impone a los rivales. El resultado no fue el justo, eso en el futbol es algo que muchas veces sucede, pero jugando de esta manera, estoy seguro de que vamos a ganar muchos partidos”, agregó.

Milito asegura que Chivas toma con seriedad la Leagues Cup

Al final, dijo que es imposible que no le den seriedad a la Leagues Cup, ya que tanto él como sus jugadores han tomado el certamen con la seriedad que se requiere.

“Es imposible no tomarnos cualquier torneo con seriedad. Siempre jugamos para competir y para ganar. Ganar no siempre es sencillo, pero lo buscamos en cada partido. Bajo ningún punto de vista vinimos aquí sin competir. Vinimos a hacer nuestro juego y a intentar ganar los dos partidos. Lamentablemente no se dio, pero el equipo mostró mucho compromiso y seriedad”, concluyó.

