‘Pregunta sin saber’ Gabriel Milito explota con reportero en conferencia de prensa

Continúan los altercados en las conferencias de prensa, principalmente entre técnicos y reporteros, pues una vez más se vivió un momento ‘tenso’, esta vez entre el técnico de las Chivas, Gabriel Milito y un reportero mexicano..

Milito en conferencia de prensa I IMAGO7

‘Para preguntar hay que saber’

Durante una conferencia de prensa, el técnico Argentino, Gabriel Milito, fue puesto en una situación incómoda, luego de que un reportero le cuestionó sobre la falta de disparos al arco de las Chivas en el segundo tiempo, esta situación era incorrecta a lo que Milito le hizo saber al reportero que tenía datos equivocados.

“Para preguntar primero hay que analizar. En el segundo tiempo me dijiste que no pateamos al arco, bueno te lo recuerdo, hubo un remate de Piojo Alvarado, recibiendo por la derecha yendo hacia adentro que tapó muy bien su arquero. ¿Recuerdas?”, dijo un molesto Milito.

Posterior a esto, el reportero se disculpó con el entrenador, sin embargo, Milito ya mostraba molestia en su respuesta, incluso aprovechó para recordarle una jugada más del juego y arremetió pidiendo que si se iba a preguntar se supiera sobre lo que pregunta.

“Después hubo un remate, centro de Mozo y Hormiga rematando abajo del arco que lo erra. ¿Lo recuerda ese?. Usted pregunta sin saber, puedo estar todo el día hablando de futbol pero con cosas certeras, si usted viene y me dice no pateamos al arco en el segundo tiempo quiere decir que usted no vio el partido”, concluyó Milito.

Y para sorpresa de absolutamente nadie, Milito ya no soporta a la asquerosa prensa tapatía pic.twitter.com/KjczOU0cdB — Archivismo (@Archivismo) August 3, 2025

No es la primera vez que en esta Leagues Cup los entrenadores se enganchen con los reporteros, pues recientemente, Domenec Torrent, entrenador de Rayados de Monterrey, vivió algo similar en su conferencia de prensa tras su duelo contra Cincinnati.

Duelo de Chivas en Leagues Cup I @Chivas

