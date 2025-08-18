Cleveland Browns anuncian a su mariscal de campo titular

Los Browns finalmente tomaron una decisión. Tras semanas de incertidumbre en la posición de QB y con cuatro jugadores peleando por la titularidad, los Cleveland Browns anunciaron que el veterano Joe Flacco será el titular, al menos para la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL. El veterano de 40 años se impuso en la disputa contra Kenny Pickett y los novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders, convirtiéndose en la apuesta del entrenador en jefe Kevin Stefanski para el arranque de campaña.

Los Browns confirmaron el lunes que Flacco abrirá como mariscal de campo en el juego inaugural del próximo 7 de septiembre contra los Cincinnati Bengals, su acérrimo rival de la División Norte de la Conferencia Americana (AFC North).

Será el titular del equipo | X @NFL

Experiencia y liderazgo, claves en la decisión

Flacco, con 191 partidos como titular en temporada regular y rumbo a su 18va campaña en la NFL, fue el único de los contendientes que no se perdió entrenamientos por lesión durante el campamento. Además, es recordado por su brillante desempeño en 2023, cuando guió a Cleveland a los playoffs con récord de 4-1 y promediando más de 300 yardas aéreas por juego.

“Las últimas semanas han sido bastante buenas para mí. He tenido más repeticiones y me siento cómodo, jugando a un nivel alto”, comentó Flacco sobre su rendimiento en la pretemporada.

Llega con experiencia | AP

El panorama de los otros quarterbacks

Kenny Pickett : fue considerado la mayor amenaza en la competencia, pero una lesión en el isquiotibial lo limitó desde finales de julio. A penas esta semana, el exjugador de los Eagles y Steelers se regresó a los entrenamientos del equipo

Dillon Gabriel : mostró buenos destellos en la pretemporada, completando 13 de 18 pases para 143 yardas frente a los Eagles, sin embargo, parece haber quedado como el peor de los QBs que competían por la posición de titular.

Shedeur Sanders: sufrió una lesión en el oblicuo y no pudo participar en el más reciente duelo, aunque dejó buenas impresiones ante Carolina con 138 yardas y dos touchdowns y ahora peleará por ser el suplente y quizá, con un mal desempeño de Flacco poder debutar en la NFL.

Pelearán por ser el segundo | AP

Cabe destacar que, el mariscal de campo estelar del equipo, Deshaun Watson, y por quien siguen pagando millones de dólares, permanece en la plantilla. Sin embargo, se espera que se pierda toda la temporada por lesión, lo que abrió la puerta a esta competencia.

