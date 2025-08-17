NFL 2025: AFC vs NFC; ¿qué Conferencia es favorita para llevarse el Super Bowl LX?

La NFL 2025 está por comenzar y los reflectores ya apuntan hacia la gran pregunta de cada temporada: ¿qué Conferencia tiene más posibilidades de llevarse el Super Bowl LX? Con el inicio del campeonato a pocas semanas, tanto la AFC como la NFC presentan equipos que sueñan con levantar el trofeo Vince Lombardi en el Levi’s Stadium de San Francisco, en febrero del próximo año.

NFC y el campeón defensor

Los Philadelphia Eagles, actuales campeones de la NFL, parten como el rival a vencer en la NFC. Con un ataque liderado por Jalen Hurts, Saquon Barkley, A.J. Brown y DeVonta Smith, además de una defensiva que fue clave en el título pasado, los de Pensilvania son amplios favoritos para repetir la hazaña.

Detrás de ellos, los Detroit Lions se mantienen como la gran amenaza, tras dos años rozando la élite. Otros contendientes de la Nacional son los Dallas Cowboys, los Green Bay Packers, los Tampa Bay Buccaneers y los renovados Washington Commanders de Jayden Daniels. Sin embargo, parecen aún un paso por detrás de lo necesario para consagrarse en un Super Bowl.

Kansas City Chiefs y la hegemonía de la AFC

En la AFC, los Kansas City Chiefs siguen siendo la referencia. Aunque llegan con ciertas dudas respecto a su nivel, no se puede ignorar que han disputado cinco de los últimos seis Super Bowls. Con Patrick Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones y el genio de Andy Reid en la banca, el campeón de la Conferencia Americana nunca puede ser descartado.

Además, la AFC presume una baraja de aspirantes muy amplia con los Buffalo Bills, del actual MVP Josh Allen, los Baltimore Ravens, que siguen con su ofensiva explosiva comandada por Lamar Jackson y Derrick Henry, los Houston Texans, liderados por el joven fenómeno C.J. Stroud. E incluso los, Pittsburgh Steelers, ahora con Aaron Rodgers al mando, que buscan dar la sorpresa.

¿Qué Conferencia es favorita rumbo al Super Bowl LX?

Si miramos la historia, la NFC mantiene una leve ventaja con 30 títulos de Super Bowl, frente a los 29 de la AFC. Sin embargo, en la última década, la AFC ha impuesto su poderío, ganando seis campeonatos por cuatro de la NFC.

De cara a la temporada NFL 2025, la AFC parece llegar con más poderío colectivo gracias a la profundidad de candidatos con quarterbacks élite. No obstante, la NFC tiene al equipo que luce más sólido en el arranque: los Philadelphia Eagles, que buscarán refrendar su corona y equilibrar nuevamente la balanza.

El debate está abierto: ¿pesará más la historia o el presente? El Super Bowl LX promete ser otro capítulo memorable en la eterna rivalidad entre AFC vs NFC.

