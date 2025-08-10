Dak Prescott, recuperado de lesiones, apunta alto y reta a la historia de los Cowboys

En medio de un ambiente turbulento en los Dallas Cowboys, el mariscal de campo Dak Prescott se mantiene como una figura de estabilidad. A sus 32 años y tras una temporada 2024 plagada de lesiones, el quarterback luce completamente recuperado y listo para liderar una sólida campaña en 2025. Ante su recuperación, el QB no dudó en hacer una predicción audaz sobre la temporada del equipo.

Bajo el mando del nuevo entrenador Brian Schottenheimer, los Cowboys buscan dejar atrás la decepción de la última temporada, en la que vieron rota su racha de tres apariciones consecutivas en los playoffs. Sin embargo, el panorama no es del todo tranquilo: el líder defensivo Micah Parsons ha manifestado públicamente su descontento, incluso insinuando la posibilidad de un traspaso. Las declaraciones del dueño Jerry Jones tampoco han contribuido a calmar la tensión, generando un vestuario con más preguntas que respuestas.

La audaz predicción de Prescott que divide a la afición

Durante un reciente partido de pretemporada contra Los Angeles Rams, Prescott dejó ver su confianza pese a la derrota. Al saludar al dueño de los Rams, Stan Kroenke, el quarterback lanzó una frase que encendió la polémica: “Nos veremos en el Campeonato de la NFC”.

Las reacciones no tardaron: mientras algunos aficionados criticaron la osadía de la declaración, recordando que Dallas no disputa ese partido desde hace casi 30 años, otros aplaudieron el optimismo y liderazgo de Prescott.

Dak Prescott shook hands with Rams owner Stan Kroenke, and then told him "We'll meet y'all in the NFC Championship." pic.twitter.com/KvDzpd0KAI — Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) August 10, 2025

Continúa la pretemporada de Dallas

El próximo compromiso de pretemporada de los Cowboys será el sábado contra los Baltimore Ravens, seguido por su último juego de preparación frente a los Atlanta Falcons el 22 de agosto. La temporada regular arrancará el 4 de septiembre con un esperado duelo ante los campeones defensores del Super Bowl, los Philadelphia Eagles. Para muchos, las palabras de Prescott podrían ser el impulso anímico que Dallas necesita para romper su mala racha y volver a soñar con una larga postemporada.

