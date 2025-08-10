Jermaine Johnson regresa a los Jets tras 11 meses de lesión

Jermaine Johnson, el especialista en cazar mariscales de campo de los Jets de Nueva York, fue activado de la lista de físicamente incapaces de desempeñarse (PUP) el pasado domingo, marcando su esperado regreso tras 11 meses de recuperación de una lesión grave. Johnson, de 26 años y seleccionado al Pro Bowl luego de la temporada 2023, volvió justo a tiempo para las prácticas conjuntas con los Giants y el partido de pretemporada de este sábado.

El defensor se había roto el tendón de Aquiles derecho en la semana dos de la campaña pasada durante el tercer cuarto de la victoria 24-17 en Tennessee, lo que lo mantuvo fuera del campo durante casi toda la temporada. Su activación significa que estará disponible para el arranque de la temporada regular, comenzando con el partido en casa contra los Steelers de Pittsburgh, un duelo especial frente al ex quarterback de los Jets, Aaron Rodgers.

Johnson listo para la temporada

El entrenador Aaron Glenn había anticipado en junio que Johnson estaba “cerca” de regresar y, aunque probablemente iniciaría la pretemporada en la lista PUP, estaba seguro de que estaría listo para la temporada. Johnson confirmó esa expectativa y se ha preparado a conciencia para volver a la acción.

El propio Aaron Rodgers, quien también sufrió una rotura del tendón de Aquiles en su primera temporada con Nueva York en 2023, ha apoyado a Johnson durante su recuperación, compartiendo consejos y manteniendo contacto con él por mensajes de texto durante la temporada baja.

En sus primeras dos temporadas, Johnson ha demostrado ser una fuerza defensiva, acumulando 10 capturas totales, 16 golpes al mariscal de campo y un touchdown tras una intercepción. Su regreso es una gran noticia para la defensa de los Jets, que buscan reforzar la presión sobre los mariscales rivales desde el inicio de la nueva campaña.

