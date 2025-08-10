Cam Little 'amenaza' con romper el récord de Justin Tucker tras gol de campo de 70 yardas

El sábado pasado, en el partido de pretemporada entre los Jacksonville Jaguars y los Pittsburgh Steelers, el pateador de los Jags, Cam Little, convirtió una patada de 70 yardas en gol de campo, siendo algo histórico en la NFL.

Recordemos que el pateador que tiene el récord del gol de campo más lejano en la historia de la NFL es Justin Tucker, quien logró anotar un FG de 66 yardas, eso sí, el récord es válido por haberse realizado en un partido de temporada regular.

Imágenes del Jaguars vs Pittsburgh | AP|

Después del encuentro entre Jags y Steelers, Cam Little 'amenazó' a Tucker y a la liga con romper el récord, ya en la temporada, además de asegurar que el balón con el que se metió el gol de campo se queda con él y que, si la NFL lo quiere, tendrán que esperar a que arranque la temporada.

"Esa pelota se queda conmigo. Cantón puede conseguir otra pelota, Es una pena que no haya contado para el récord. Eso significa que simplemente tenemos que salir y lograrlo de nuevo", comentó Little.

Imágenes del Jaguars vs Pittsburgh | AP|

Jacksonville arrancará la temporada regular enfrentando a los Carolina Panthers.

