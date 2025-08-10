Desmond Watson no verá acción con Tampa Bay Buccaneers por su gran peso

Desmond Watson fue una de las grandes noticias del Draft 2025 de la NFL, aunque no fue seleccionado por ningún equipo. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando firmó un contrato como novato no reclutado con los Bucaneros de Tampa Bay, pero también llamó la atención por otro factor que lo hizo diferencial.

El liniero defensivo se convirtió en el jugador más pesado en la historia de la NFL, con más de 440 libras. Pese al récord que rompió el egresado de la Universidad de Florida, las lesiones por su gran peso están a la orden del día, por lo que durante los campos de entrenamiento fue puesto en la lista de lesionados, y ahora no formó parte del primer juego de pretemporada.

Los Bucaneros derrotaron a los Titanes de Tennessee con un marcador de 29-7, pero para muchos llamó la atención la ausencia de Watson. Tras no jugar el primer partido, el defensivo fue notificado que no podrá ver acción en futuros encuentros hasta no perder más peso.

En la Universidad | @SMHighlights1|

Los jugadores de mayor peso en la NFL

La mejor liga del mundo ha tenido varios jugadores con un peso impresionante, sin embargo, muy pocos superaron el umbral de las 400 libras. El hombre que poseyó el ahora récord de Desmond Watson fue Aaron Gibson, tackle ofensivo que pesó más de 410 libras en su paso por los Leones de Detroit y los Vaqueros de Dallas.

Debut de Tampa Bay

Por su parte, los Bucs buscarán volver a llegar hasta los Playoffs en la Temporada 2025, con una de las divisiones más sencillas dentro de la NFL. Los Bucaneros están proyectados a ganar más de 9.5 partidos esta campaña.

Tampa Bay | AP|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NFL 2025: LAS FRANQUICIAS CON UN SUPER BOWL O MÁS QUE ACUMULAN LARGAS SEQUÍAS