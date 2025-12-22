¿Fuera toda la temporada? Figura del Liverpool será baja indefinidamente por lesión

El Liverpool confirmó una baja sensible para lo que resta de la temporada. En medio de una buena racha y en busca de recortar distancias en la lucha por el liderato, los Reds sufrirán una nueva baja lo que complica sus aspiraciones de cara al 2026.

El delantero Alexander Isak quedará fuera de las canchas por tiempo indefinido tras ser sometido a una cirugía por una fractura de tobillo y peroné, lesión que sufrió durante el partido del sábado ante el Tottenham, donde el equipo se llevó el triunfo por la mínima.

El atacante sueco, fichaje récord del club con un costo cercano a los 170 millones de dólares, se lesionó en una entrada mientras anotaba el primer gol en la victoria 2-1 frente a los Spurs. Isak abandonó el terreno de juego visiblemente afectado y encendió las alarmas tanto en Anfield como en la selección de Suecia.

Confirmaron su lesión | AP

Parte médico del Liverpool

A través de un comunicado oficial, el club de Merseyside detalló que, “tras el diagnóstico, hoy se le operó de una lesión de tobillo que incluyó una fractura de peroné”. También señalaron que la rehabilitación del delantero continuará en el Centro de Entrenamiento AXA, aunque sin una fecha estimada para su regreso a la actividad.

La recuperación de una fractura de peroné varía, pero generalmente la consolidación ósea toma de 6 a 12 semanas, con una recuperación total funcional entre 3 y 6 meses, dependiendo de si hay desplazamiento. En el mejor de los casos el delantero podría regresar para la recta final de la temporada, en el peor, podría no regresar sino hasta la próxima campaña.

Podría perderse hasta 6 meses | AP

El atacante de 26 años ha vivido una temporada complicada con el equipo inglés. En total, Isak solo ha sido titular en 10 partidos con el vigente campeón de la Premier League y ha marcado tres goles. A su baja se suma la ausencia de Mohamed Salah, quien se encuentra disputando la Copa Africana de Naciones, por lo que el peso ofensivo recae ahora en Hugo Ekitike. El delantero francés acumula 11 goles en la temporada, cinco de ellos en sus últimos tres partidos de liga, incluido uno ante el Tottenham.