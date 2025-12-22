Egipto sufre, pero vence a Zimbabue en su debut en la Copa Africana de Naciones

Mohamed Salah le dio a Egipto un comienzo victorioso en la Copa Africana de Naciones al anotar cerca del final el lunes para el 2-1 contra Zimbabue.

Salah capitaneó al equipo en su primera titularidad en casi un mes y disparó al poste inferior en el tiempo de compensación para ahorrarle a Egipto la vergüenza ante un equipo clasificado en el puesto 129 del mundo.

Egipto | AP

Egipto, máximo ganador del torneo con siete títulos, fue frenado durante largos periodos en la ciudad costera de Agadir por la tenaz defensa de Zimbabue y una actuación sobresaliente del portero Washington Arubi.

Prince Dube sorprendió a los favoritos en el minuto 20 cuando recibió un centro de Emmanuel Jalai en su primer toque y se giró para batir al portero de Egipto, Mohamed El-Shenawy, con el siguiente movimiento.

Egipto | AP

Ánimo herido

Salah intentó animar a sus compañeros, pero poco después sufrieron otro golpe cuando Emam Ashour salió lesionado. Las lágrimas del centrocampista sugirieron que su torneo terminó apenas comenzando.

Arubi desvió por encima del travesaño un potente disparo de Marmoush, Trézéguet fue amonestado por simular una falta en un intento de ganar un penal, y luego Salah, Marmoush y Mohamed vieron sus disparos bloqueados antes del descanso.

Egipto | AP

¿Cómo fue la remontada egipcia?

El juego se reanudó de la misma manera hasta que Marmoush finalmente encontró la forma de anotar desde un ángulo difícil en el minuto 64.

El gol de la victoria de Salah le dio a los Faraones tres puntos en el Grupo B. La superestrella del Liverpool nunca ha ganado la principal competición de África.

Victoria | AP