Raúl Jiménez alcanzó marca histórica en la Premier League con su gol ante Nottingham Forest

Raúl Jiménez quiere un buen cierre de año en la Premier League y este lunes se reencontró con el gol en el torneo de liga, en el cierre de la Jornada 17 del torneo. El canterano de América hizo el único gol de Fulham en la victoria 1-0 contra Nottingham Forest.

Fue tras una falta sobre Kevin dentro del área hacia el final del primer tiempo, que el silbante sancionó la pena máxima. Jiménez sin dudarlo se plantó en el punto penal y con esa técnica característica suya, en la cual hace una pausa antes de cobrar el penal, puso el 1-0 en la compensación antes del descanso.

Con ello Raúl le dio el triunfo a su equipo, que se mantiene en la parte media de la tabla, en el puesto 13, con 23 puntos. Además, alcanzó un nuevo récord, con el mejor porcentaje de efectividad en penales en la historia de la Premier League.

Raúl Jiménez volvió a marcar en la Premier LEague | AP

¿Cuántos penales ha marcado Raúl Jiménez en la Premier League?

Con el tanto de este lunes en Craven Cottage, el 'Lobo de Tepeji' anotó su undécimo gol por la vía del penal en la liga inglesa. El mexicano nunca ha fallado desde los once pasos, por lo que con este tanto igualó a Yaya Touré, quien en su momento fue el jugador con mejor ratio de conversión en la historia de la Premier League, también con 11 de 11.

En la actual temporada, el anotado contra Nottingham Forest fue el primer penal de Raúl, que tiene cuatro penales convertidos con los Cottagers. Mientras que durante su etapa con Wolverhampton, el atacante mexicano anotó en siete ocasiones en liga desde los once pasos.

Jiménez hizo el único gol del partido ante Nottingham Forest | AP

Todos los penales de Raúl Jiménez en la Premier League

TEMPORADA 2018-19 | WOLVERHAMPTON

Vs Tottenham | Jornada 11 | Segundo gol en derrota 2-3

Vs Bournemouth | Jornada 27 | Hizo el gol del empate 1-1

TEMPORADA 2019-20 | WOLVERHAMPTON

Vs Burnley | Jornada 3 | Hizo el gol del empate 1-1

Vs Southampton | Jornada 9 | Hizo el gol del empate 1-1

Vs Southampton | Jornada 23 | Hizo el 2-2 en la victoria 2-3

Vs Everton | Jornada 35 | Hizo el 1-0 en la victoria 3-0

TEMPORADA 2021-22 | WOLVERHAMPTON

Vs Southampton | Jornada 22 | Hizo el 1-0 en la victoria 3-1

TEMPORADA 2024-25 | FULHAM

Vs Nottingham Forest | Jornada 6 | Hizo el gol del triunfo 0-1

Vs Ipswich Town | Jornada 20 | Hizo el 1-1 en el empate 2-2

Vs Ipswich Town | Jornada 20 | Hizo el empate 2-2

TEMPORADA 2025-26 | FULHAM

Vs Nottingham Forest | Jornada 17 | Hizo el gol del triunfo 1-0