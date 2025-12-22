Así fue el gol de Raúl Jiménez con Fulham vs Nottingham Forest

‘Mexican Power’ en Premier League. Raúl Jiménez volvió a meter con el Fulham en Premier League. En el duelo correspondiente a la Jornada 17 de la liga de Inglaterra, el delantero mexicano anotó su tercer tanto de la campaña con una de sus especialidades. Tras una daga dentro del área rival, el canterano del América mostró su capacidad para cobrar los penaltis y no erró, para así poner en ventaja a su equipo a pocos instantes del medio tiempo.

Jiménez vuelve a marcar con Fulham | AP

Cuando el partido se encontraba 0-0 y parecía que así se iría al medio tiempo, una infracción dentro del área del Nottingham Forest se hizo presente. Cuando Kevin, extremo brasileño del Fulham, tenía la esférica, recibió una patada de un defensor rival, la cual vio de primera instancia el árbitro central del juego, Anthony Taylor, por lo que no dudó en señalar la pena máxima.

Tras los reclamos, el VAR tuvo una ‘revisión silenciosa’ y sin necesidad de llamar al juez, terminó por confirmar el penalti a favor del equipo local. Tras esto, el portero del Nottingham, John Victor, fue amonestado previo a que el mexicano cobrara la pena máxima debido a que no se encontraba sobre la línea de meta; todo eso lo hizo en busca de desconcentra al canterano del América.

¡GOOOOOL DE RAÚL JIMÉNEZ!🚨



Raúl Jiménez con el sello de la casa, adelanta al Fulham vía penal, logra su tercer tanto en esta temporada. ⚽⚽⚽



🎙️@RicardoSalesE y @oscarmendoza02.@FulhamFC 1-0 @NFFC#PremierLeague 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/tch9yVGVnc — FOX (@somos_FOX) December 22, 2025

Sin embargo, la efectividad del mexicano desde los 11 pasos es una de las mejores del mundo y nuevamente lo demostró. Cuando Anthony Taylor hizo sonar su silbato, Raúl Jiménez comenzó su carrera hacia el balón y fiel a su estilo, miró al portero antes de patear el balón, para así rematar al lado contrario del arquero rival, engañarlo y así poner el 1-0 en la pizarra a favor de los de Craven Cottage.

Tras el gol, el delantero de la Selección Mexicana fue amonestado por su festejo, algo que en el medio tiempo consultó con el árbitro central, pues no entendió los argumentos para su amonestación. Aún así, el ‘7’ del Fulham festejó de igual manera en el entretiempo tras haber roto una sequía importante sin goles con el equipo de la Premier League.

Raúl cobra desde los once pasos | AP

¿HACE CUÁNTO NO ANOTABA RAÚL JIMÉNEZ EN PREMIER LEAGUE?

La temporada de Raúl Jiménez en la Premier League 2025-26 no ha sido la más efectiva en cuanto a goles. Aunque aporta en la creación de juego para su equipo, además de tener sacrificio para recuperar balones y ayudar en la salida, sus registros goleadores han sido bajos y en cada gol ha dejado pasar una cantidad importante de partidos sin anotar.

Previo a su gol de penalti ante Nottingham Forest, el mexicano no metía gol desde hace cinco partidos. Su último tanto en Premier League fue justamente hace un mes, en el duelo de Jornada 12 ante Sunderland el 22 de noviembre; cabe resaltar que con aquel tanto el mexicano le dio la victoria a su equipo tras haber obtenido un resultado de 1-0.

Jiménez suma cinco goles en la temporada | AP

¿CUÁNTOS GOLES TIENE RAUL JIMÉNEZ EN LA TEMPORADA ACTUAL DE PREMIER LEAGUE?

En lo que va de la campaña actual de Premier League, el delantero mexicano tiene un total de 16 partidos jugados, ya con este último incluido. En dichos encuentros, Raúl Jiménez registra tres goles y dos asistencias, con un promedio de contribución de gol cada 184 minutos.