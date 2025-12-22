Fulham vs Nottingham Forest EN VIVO Premier League Jornada 17

La Jornada 17 de la Premier League llega a su cierre este lunes 22 de diciembre de 2025 con un duelo que concentra la atención en la parte baja de la tabla. En Craven Cottage, Fulham y Nottingham Forest se enfrentan en un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos clubes en la lucha por mantenerse alejados del descenso.

El contexto competitivo convierte este compromiso en uno de alto voltaje, ya que ambas escuadras llegan separadas por apenas dos puntos en la clasificación. Cada unidad en disputa adquiere un valor especial conforme avanza la temporada y los márgenes de error se reducen de forma considerable.

Fulham encara este encuentro con la presión de hacer valer su condición de local y de encontrar estabilidad en su rendimiento. La irregularidad ha sido una constante para los Cottagers, que alternan buenos momentos con tropiezos que les impiden despegarse de la zona comprometida.

Del otro lado, Nottingham Forest viaja a Londres con la confianza reforzada tras su más reciente resultado liguero. El triunfo previo les permite soñar con un cierre de año más favorable, aunque saben que cualquier descuido puede devolverlos a una posición crítica.

Fulham y Forest, duelo directo por la permanencia

El conjunto dirigido por Marco Silva se ubica actualmente con 20 puntos y busca capitalizar el buen ánimo que deja su reciente victoria 3-2 frente al Burnley en Premier League. Sin embargo, la derrota posterior ante Newcastle en la EFL Cup recuerda la urgencia de mantener un rendimiento sólido si desea evitar complicaciones mayores en el campeonato.

Nottingham Forest, con 18 unidades, llega motivado tras una contundente goleada 3-0 sobre Tottenham, resultado que genera eco en redes sociales y fortalece la confianza del plantel. El reto ahora consiste en sostener ese nivel fuera de casa y responder en un escenario históricamente exigente como Craven Cottage.