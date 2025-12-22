Fulham vence a Nottingham Forest con gol de Raúl Jiménez

Raúl Jiménez le da la victoria al Fulham. Con un gol de penalti del delantero mexicano, los de Craven Cottage vencieron 1-0 al Nottingham Forest, en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Premier League. A pesar de no haber tenido su partido más lúcido, los dirigidos por Marco Silva consiguieron los tres puntos y sumaron su tercer triunfo en los últimos cinco partidos de liga.

Jiménez le da la victoria a Fulham | AP

¿CÓMO LE FUE A RAÚL JIMÉNEZ EN EL PARTIDO ANTE NOTTINGHAM FOREST?

Raúl Jiménez fue titular y jugó 85 minutos del partido, pues casi al final fue sustituido por Jonah Kusi-Asare. En su estancia en el terreno de juego, el delantero mexicano anotó un penalti, el cual significó la victoria para el Fulham. Más allá de eso, el atacante surgido en América se vio participativo en todas las zonas del campo.

Cuando su equipo tenía poca claridad, Jiménez mostró sacrificio para ayudar en la salida del balón, además de que tuvo tres contribuciones defensivas, dos recuperaciones de balón, ganó cinco de ocho duelos ofensivos, completó 16 pases de 26 intentos y anotó el tanto de la victoria.

Gol de Raúl Jiménez | AP

CRÓNICA DEL PARTIDO

Durante el primer tiempo, ningún equipo logró imponerse totalmente. Incluso, después de 45 minutos no había registro de algún tiro a puerta, aunque el cuadro local mostró más intención en ir al frente. Sin embargo, en el tiempo de compensación una jugada abrió el panorama para los de Londres.

Con el marcador sin goles y cuando todo apuntaba a que el empate se mantendría hasta el descanso, se produjo una falta dentro del área del Nottingham. Kevin, atacante brasileño del Fulham, controlaba el balón cuando fue derribado por un zaguero visitante. La acción fue apreciada de inmediato por el árbitro central, Anthony Taylor, quien no dudó en sancionar la infracción con tiro penal.

Luego de algunas protestas, el VAR realizó una revisión discreta de la jugada y, sin requerir la presencia del silbante frente al monitor, ratificó la decisión inicial, concediendo la pena máxima al conjunto local. Antes de la ejecución, el guardameta del Nottingham, John Victor, recibió tarjeta amarilla al no respetar su posición sobre la línea de gol, en un intento por desconcentrar al delantero mexicano.

Nottingham no pudo remontar | AP

Pese a ello, la contundencia de Raúl Jiménez desde el punto penal volvió a quedar en evidencia. Tras el silbatazo de Anthony Taylor, el atacante inició su aproximación al balón y, como acostumbra, observó al arquero antes del disparo. Con un remate colocado al sector opuesto, superó al guardameta rival y firmó el 1-0 en el marcador a favor del Fulham en Craven Cottage.

En la segunda mitad, la narrativa fue exactamente la misma, pues ninguno de los dos equipos tenía claridad en ataque. Incluso, Fulham retrocedió ya con la ventaja en la pizarra, mientras que Nottingham no encontró variantes para generar peligro, por lo que la pizarra no se movió nuevamente en el resto del encuentro.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR RAÚL JIMÉNEZ CON FULHAM EN PREMIER LEAGUE?

Tras ganar y haberse consolidado en la 13ra posición de la Premier League, Raúl Jiménez y Fulham tendrán actividad el próximo sábado 27 de diciembre ante West Ham como visitantes.