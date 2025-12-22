¡Napoli es supercampeón! El cuadro Partinopei venció al Bolonia con doblete de David Neres

David Neres anotó en cada mitad para el Napoli y el actual campeón de la Serie A ganó la Supercopa de Italia por tercera vez el lunes, venciendo al Bolonia por 2-0 en Arabia Saudita.

Los equipos se reunieron en Riad para decidir un torneo jugado entre los ganadores y subcampeones de las competiciones de liga y copa de la temporada pasada.

Napoli ganó la Supercopa de Italia | @sscnapoliES

El primer gol de Neres, en el minuto 39, fue un digno gol de la victoria en la copa; su magnífico disparo con el pie izquierdo desde 25 metros se coló en el segundo palo y no le dio ninguna oportunidad a Federico Ravaglia, que estaba extendido, en la portería del Bolonia.

Su segundo gol mostró un lado diferente a su talento ofensivo, ya que, casi una hora después, aprovechó un pase flojo de Ravaglia y le quitó el balón a John Lucumi antes de lanzar el balón por encima del portero postrado.

Fue la segunda vez que el ex extremo del Ajax y São Paulo marcó dos goles para el Napoli desde que se unió al club procedente del Benfica en agosto de 2024.

La victoria marcó el tercer triunfo del Napoli en la competición, después de las victorias de 1990 y 2014. El equipo de Antonio Conte ha ganado siete de sus últimos nueve partidos competitivos.

Se sitúa en el tercer puesto de la Serie A, un punto detrás del AC Milan y dos puntos detrás del líder, el Inter de Milán.

