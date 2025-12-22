Ricardo La Volpe lanza dardo al Toluca de Antonio Mohamed: "el mío era más espectacular"

El Bicampeonato de Toluca bajo el mando de Antonio 'Turco' Mohamed se convirtió en uno de los temas más comentados del futbol mexicano, no solo por el logro deportivo, sino por el estilo disciplinado y efectivo que mostró el equipo escarlata. Sin embargo, no todos coinciden en que esta versión de los Diablos Rojos sea la más espectacular de su historia reciente.

Uno de los que puso el debate sobre la mesa fue Ricardo Antonio La Volpe, quien en entrevista con Sports Illustrated comparó al actual Toluca con el equipo que él dirigió a inicios de los años 2000, dejando claro que, a su juicio, su plantel ofrecía un futbol más vistoso y ofensivo.

El técnico argentino reconoció el trabajo de Mohamed, pero subrayó que existen diferencias claras entre ambos estilos. Para La Volpe, el Toluca Campeón del Apertura 2002 se caracterizaba por su capacidad para dominar los partidos desde la posesión y generar constantes situaciones de gol.

Mohamed | MEXSPORT

La Volpe asegura que su Toluca jugaba más espectacular

"Este equipo de Mohamed es muy bueno, con mucha disciplina táctica. Yo creo que el Toluca nuestro era más espectacula"”, afirmó La Volpe, destacando la salida limpia desde el fondo y los movimientos ofensivos que generaban constantes mano a mano por las bandas.

El estratega recordó que futbolistas como Vicente Sánchez y José Saturnino Cardozo eran clave en su esquema, apoyados por un sistema flexible que podía transformarse según las circunstancias del partido, algo que, en su opinión, hacía al equipo más impredecible y goleador.

Además, explicó cómo la libertad de jugadores como Sinha permitía formar un ataque con mayor creatividad, respaldado por mediocampistas que equilibraban al equipo. "Era un equipo que goleaba más, me parece", sentenció el extécnico del Toluca.

La Volpe | MEXSPORT

Reconocimiento a Mohamed y al Toluca Bicampeón

Pese a sus declaraciones, La Volpe no escatimó elogios para Antonio Mohamed, a quien calificó como "un crack", y reconoció que gran parte del Bicampeonato se explica por su liderazgo y por el nivel de futbolistas como Alexis Vega, Marcel Ruiz, Jesús Gallardo y Paulinho.

El estratega argentino también evocó su salida del club en 2002 para tomar la Selección Mexicana, recordando que, incluso desde la tribuna, seguía dando indicaciones a Milton Graniolatti y Alberto Jorge, quienes culminaron el trabajo con el título del Apertura 2002.

"Si yo me hubiera mantenido ahí, seguro éramos bicampeones”" aseguró La Volpe, antes de cerrar con una frase contundente que alimenta el debate histórico: "Yo no sé quién le podía ganar a ese equipo. Para mí, era un equipo que jugaba espectacular".

La Volpe | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.