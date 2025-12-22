¿Copia al América? Turco Mohamed revela plan de Toluca para el Tricampeonato

Toluca ya visualiza el camino hacia una hazaña histórica rumbo a el tricampeonato. Sin embargo, la estrategia para lograrlo ha levantado cejas en el entorno de la Liga MX, pues el director técnico Antonio 'Turco' Mohamed planea "sacrificar" el inicio del Clausura 2026, una táctica que recuerda directamente al método utilizado recientemente por el América.

Toluca busca el tricampeonato | MEXSPORT

El plan del Turco Mohamed

La gloria del bicampeonato trajo consigo un calendario extenuante. Con apenas unos días de descanso tras la Final, Mohamed fue claro sobre la situación física de su plantel. El estratega argentino reveló que el equipo reportará el 3 de enero, apenas una semana antes del arranque del torneo, lo que hace imposible una pretemporada tradicional.

"Vamos a tener que regalar dos o tres fechas para que no se lesionen los jugadores. Es difícil poder ordenarse regresando tan tarde", confesó el técnico.

Esta decisión implica que los Diablos Rojos encararán el inicio del certamen con un cuadro alternativo compuesto mayoritariamente por juveniles, permitiendo que las figuras del primer equipo realicen un trabajo de acondicionamiento físico prolongado para evitar bajas por fatiga muscular en la fase final.

Mohamed revela plan de Toluca | MEXSPORT

América puso el ejemplo

La estrategia no es nueva en la Liga MX. Durante el Clausura 2025, el Club América implementó exactamente la misma logística. En las primeras dos jornadas de aquel torneo, las Águilas alinearon a su categoría Sub-23 e incluso fueron dirigidos por Diego Cervantes en lugar de André Jardine.

Aunque dicho plan no fue la clave para el tricampeonato de las Águilas, quella apuesta le permitió al América mantener la frescura necesaria para alcanzar su cuarta Final consecutiva, aunque eventualmente la perdieron ante el propio Toluca. Ahora los Diablos buscan implementar un plan similar al que se les ocurrió en Coapa.

América comenzó el Clausura 2025 con juveniles | IMAGO7

Arranque complicado para Toluca

Lamentablemente para la causa choricera, el calendario no será benévolo para los escarlatas. Si Toluca decide "regalar" los puntos iniciales con una alineación juvenil, tendrá que hacerlo frente a rivales directos por el título.