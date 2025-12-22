Antonio Mohamed después de ser bicampeón con Toluca: "Es el mejor año de mi carrera"

El año calendario está cerca de terminar y, después de los torneos donde Toluca se proclamó como bicampeón del futbol mexicano, Antonio Mohamed se sinceró sobre su rendimiento al frente de los escarlatas en este 2025.

En entrevista para TyC Sports, el entrenador argentino aseguró que, después de haber ganado casi todos los torneos que disputaron en este año calendario, estos 12 meses han sido los mejores desde que debutó como director técnico.

¿Copia al América? Turco Mohamed revela plan de Toluca para el Tricampeonato

"Tuvimos un año de ensueño, cuatro torneos, ganamos los cuatro, después campeón de campeones, la MLS Cup y el doble torneo, siendo líderes generales todo el torneo, la verdad fue un año espectacular, creo que el mejor año de mi carrera a nivel personal, muy contento, estoy muy contento", comentó Mohamed

Antonio Mohamed llegó a los Diablos Rojos del Toluca previo al arranque del Clausura 2025, torneo en donde fueron líderes del campeonato, llegaron a la Final y evitaron el tetracampeonato de las Águilas del América.

Toluca busca el tricampeonato | MEXSPORT

Para el torneo Apertura 2025, Toluca volvió a ser líder de la competencia, llegando nuevamente a la Final, donde venció a los Tigres para consagrarse como bicampeones e igualar en número de títulos a las Chivas.

Mohamed ha sido campeón en México cinco veces, con cuatro equipos distintos, primero levantó un trofeo con los Xolos de Tijuana, después de las Águilas del América, fue campeón con Rayados de Monterrey y ahora bicampeón con Toluca.

Mohamed revela plan de Toluca | MEXSPORT

Mohamed, además de ser ganador en la Liga MX, también tiene varios títulos fuera de México, siendo campeón del ascenso en Argentina con Huracán, campeón de Copa Sudamericana con Independiente y dos veces campeón con el Atlético Mineiro.

Ahora, Antonio Mohamed se prepara para enfrentar el Clausura 2026, que empieza el nueve de enero y donde buscará que Toluca se pueda coronar como tricampeón del futbol mexicano.