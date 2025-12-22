San Francisco 49ers vs Indianapolis Colts EN VIVO NFL Semana 16

SIGUE TODAS LAS ACCIONES EN VIVO
¡Bienvenidos, amigos de RÉCORD!
4Q | 49ers 48 - 27 Colts: Pausa de los dos minutos y es todo. San Francisco llega a su victoria número 11 de la temporada.
4Q | 49ers 48 - 27 Colts: ¡Pick Six! Dee Winters lee muy bien a Philip Rivers y el partido es de San Francisco. El extra es bueno.
PICKED BY DEE WINTERS AND GOING 75 YARDS TO THE HOUSE
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/PChK24B767
— NFL (@NFL) December 23, 2025
4Q | 49ers 41 - 27 Colts: ¡Intercepción! Purdy comete el primer error del partido e Indiana tiene vida. Cam Bynum con la jugada grande.
4Q | 49ers 41 - 27 Colts: San Francisco consigue otro primera y diez.
4Q | 49ers 41 - 27 Colts: Indianapolis despeja y la defensa de San Francisco está cerca de cerrar el encuentro.
4Q | 49ers 41 - 27 Colts: Gran jugada de Collins para que Rivers pierda el ovoide. Indianapolis recupera pero están en su yarda cinco.
4Q | 49ers 41 - 27 Colts: Gran regreso de Indianapolis, pero dos castigos de sujetando los manda de regreso a su propio campo.
4Q | 49ers 41 - 27 Colts: Quinto pase de anotación de Purdy y segunda recepción para McCaffrey, San Francisco a nada de cerrra el partido. El extra es bueno.
Career high five touchdowns for Brock Purdy 🔥
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/xhMae1Jawk
— NFL (@NFL) December 23, 2025
4Q | 49ers 34 - 27 Colts: En una situación de tercera y largo, Purdy encuentra a Jennings y están cerca de anotar.
4Q | 49ers 34 - 27 Colts: Escapada de McCaffrey y San Francisco ya está en zona roja.
4Q | 49ers 34 - 27 Colts: Un gran pase de Purdy y un acarreo de McCaffrey ponen a San Francisco adelante de medio campo.
4Q | 49ers 34 - 27 Colts: ¡Touchdown de Indianapolis! Jonathan Taylor ingresa a las diagonales y una posesión es la diferencia. El extra es bueno.
Jonathan Taylor and the Colts are within one score in the 4th quarter
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/Wro12tS8jn
— NFL (@NFL) December 23, 2025
4Q | 49ers 34 - 20 Colts: Gran pase de Rivers para Warren. Zona roja para Indianapolis
3Q | 49ers 34 - 20 Colts: Indianapolis busca anotar para tener drama en el último cuarto.
3Q | 49ers 34 - 20 Colts: Indianapolis consigue el primer primera y diez en la actual serie ofensiva.
3Q | 49ers 34 - 20 Colts: Indianapolis logra parar, además de una posible lesión de George Kittle. El intento de 38 yardas de Pineiro es bueno.
3Q | 49ers 31 - 20 Colts: Dos acarreos de McCaffrey ponen a San Francisco cerca de medio campo.
3Q | 49ers 31 - 20 Colts: La defensiva de San Francisco logra detener a Indianapolis. El intento de gol de campo de 51 yardas es bueno por parte de Glupe..
3Q | 49ers 31 - 17 Colts: San Francisco reta una jugada y no fue exitosa. Indianapolis cerca de zona roja.
3Q | 49ers 31 - 17 Colts: Un buen regreso y un castigo le otorgan a Indianapolis estar delante de medio campo.
3Q | 49ers 31 - 17 Colts: ¡Touchdown de San Francisco! Cuarto pase de anotación de Purdy, ahora para Jennings. El extra es bueno.
Purdy to Jennings for six to open the 2nd half
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/RA0hBq9bmv
— NFL (@NFL) December 23, 2025
3Q | 49ers 24 - 17 Colts: Zona roja y primera y gol para San Francisco. De nuevo la dupla Purdy - Kittle.
3Q | 49ers 24 - 17 Colts: Tercera y largo que resuelve de gran manera Purdy. La línea brinda protección y encuentra a Jennings.
3Q | 49ers 24 - 17 Colts: Gran regreso de San Francisco para iniciar la segunda mitad.
MT | 49ers 24 - 17 Colts: Eddy Pineiro falla gol de campo de 64 yardas y es su primer mal intento en la temporada.
2Q | 49ers 24 - 17 Colts: Gran regreso de Skyy Moore que puede ser un intento de gol de campo.
2Q | 49ers 24 - 17 Colts: Pese a estar en zona roja, Indianapolis se conforma con un gol de campo. El intento de 39 yardas de Blake Grupe es bueno.
2Q | 49ers 24 - 14 Colts: Darrell Luter Jr es castigado por una interferencia de pase y le dan el primera y diez a Indianapolis.
2Q | 49ers 24 - 14 Colts: Gol de campo de Eddy Pineiro de 25 yardas. Sabe a poco los tres puntos.
2Q | 49ers 21 - 14 Colts: A seis yardas de la anotación. Pausa de los dos minutos e Indianapolis a resistir.
2Q | 49ers 21 - 14 Colts: Zona roja para San Francisco tras otro gran pase de Purdy, ahora a Kittle.
2Q | 49ers 21 - 14 Colts: Otro gran pase de Purdy, ahora a Skyy Moore.
2Q | 49ers 21 - 14 Colts: San Francisco consigue otro primera y diez.
2Q | 49ers 21 - 14 Colts: Mucha suerte para San Francisco, Farrell toma el balón después que Purdy lo perdió.
2Q | 49ers 21 - 14 Colts: La defensa de San Francisco responde y llega el primer despeje del partido.
2Q | 49ers 21 - 14 Colts: ¡Primera captura para San Francisco! C.J. West toma a Philip Rivers y lo lleva al piso.
2Q | 49ers 21 - 14 Colts: Purdy alarga la jugada y encuentra a George Kittle en las diagonales. Touchdown de San Francisco y el extra es bueno.
Brock Purdy throws his 3rd touchdown of the half!
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/uoqT8Va214
— NFL (@NFL) December 23, 2025
2Q | 49ers 14 - 14 Colts: Zona roja para San Francisco tras dos grandes jugadas de McCaffrey.
2Q | 49ers 14 - 14 Colts: 'Tush Push' estilo California y San Francisco tiene el primera y diez.
2Q | 49ers 14 - 14 Colts: El reto de Indianapolis fue exitoso, Purdy corre y se queda corto. Situación de cuarta oportunidad.
2Q | 49ers 14 - 14 Colts: Indianapolis reta una jugada para dejar a San Francisco en situación de tercera oportunidad.
2Q | 49ers 14 - 14 Colts: Gran acarreo de McCaffrey para abrir el segundo cuarto.
2Q | 49ers 14 - 14 Colts: ¡Touchdown! Rivers encuentra de nueva cuenta a Pierce para otra anotación. Gran pase del veterano. El extra es bueno.
Philip Rivers to Alec Pierce again!
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/nldjwzesvd
— NFL (@NFL) December 23, 2025
1Q | 49ers 14 - 7 Colts: Un castigo de sujetando pone a Indianapolis a 20 yardas de las diagonales.
1Q | 49ers 14 - 7 Colts: Rivers encuentra a Pierce e Indianapolis ya está cerca de zona roja.
1Q | 49ers 14 - 7 Colts: Jonathan Taylor encuentra el lugar y consigue otro primera y diez para Indianapolis.
1Q | 49ers 14 - 7 Colts: ¡Touchdown de San Francisco! Segundo viaje a zona roja y segunda anotación para los Niners. Pase de Purdy a McCaffrey. El extra es bueno.
CMC has his 15th touchdown of the season!
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/EJeF926T4T
— NFL (@NFL) December 23, 2025
1Q | 49ers 7 - 7 Colts: San Francisco recupera el ovoide gracias a un golpe de Ji'Ayir Brown, Jake Tonges lo toma.
1Q | 49ers 7 - 7 Colts: ¡Touchdown! Demarcus Robinson recibe un pase perfecto de Purdy a las diagonales. El extra es bueno y tenemos tiroteo en Indiana.
Brock Purdy and the 49ers answer with a 22-yard touchdown pass to Demarcus Robinson 🎯
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/jhABiTOQM5
— NFL (@NFL) December 23, 2025
1Q | 49ers 0 - 7 Colts: San Francisco cerca de zona roja tras su segundo primera y diez del juego.
1Q | 49ers 0 - 7 Colts: Gran pase de Brock Purdy para George Kittle, quien pese a tener una marca de dos profundos se queda con el balón.
1Q | 49ers 0 - 7 Colts: ¡Touchdown! Alec Pierce hace una gran recepción con un profundo encima, gran pase de Rivers. El extra es bueno.
Philip Rivers hits Alec Pierce on the free play for a 20-yard touchdown!
SFvsIND on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/LkZfbV3umf
— NFL (@NFL) December 23, 2025
1Q | 49ers 0 - 0 Colts: Indianapolis cerca de zona roja. Rivers luce impoluto en la primera serie ofensiva del equipo.
1Q | 49ers 0 - 0 Colts: Rivers encuentra a Jonathan Taylor y la ofensiva se mantiene en el campo.
1Q | 49ers 0 - 0 Colts: Pausa tras una lesión del centro de Indianapolis Tanor Bortolini. Tercera y largo para los Potros de Rivers.
49ers vs Colts: Inicia uno de los últimos lunes con futbol americano. Indianapolis con la primera posesión del partido.
19:10 | A nada del inicio del Monday Night Football, partido con grandes implicaciones para ambos equipos. Uno ya en postemporada, el otro en busca del milagro.
18:50 | Philip Rivers se prepara para jugar una vez más en Indiana después de años de inactividad.
back in lucas oil 📍 pic.twitter.com/vFnXXulCRf
— Indianapolis Colts (@Colts) December 23, 2025
18:10 | Brock Purdy ya se encuentra lanzando para el inicio del MNF.
1️⃣3️⃣ getting loose pic.twitter.com/JNlk5IX5ZD
— San Francisco 49ers (@49ers) December 23, 2025
18:00 | Los equipos ya salen a calentar en Indiana para el cierre de la Semana 16.
guess who 👀 pic.twitter.com/m2QcVrfaL8
— Indianapolis Colts (@Colts) December 22, 2025
17:30 | A falta de casi dos horas para el inicio del Monday Night Football, los jugadores comienzan a llegar al Lucas Oil Stadium para un duelo cargado de emoción.
Incredible MNF fit from @CMC_22.
SFvsIND– 8:15pm ET on ESPN
Stream on @NFLPlus and ESPN App pic.twitter.com/cQYOA1iJaA
— NFL (@NFL) December 22, 2025
La temporada regular de la NFL está por terminar y varios equipos ya conocen su futuro, pero unos pocos buscarán seguir con vida y aspiraciones. Uno de ellos son los Indianapolis Colts (8-6), quienes iniciaron de gran manera y se convirtieron en los favoritos, sin embargo, las lesiones, principalmente la de Daniel Jones, los mermó de una manera importante.
Por otro lado, los San Francisco 49ers buscan ganar para no sólo mantener vivas sus ilusiones de ganar el Oeste de la Nacional, sino que también ser los mejores sembrados de la Conferencia. El equipo coacheado por Kyle Shanahan logró hacerle frente a los problemas de lesiones y, con boleto a Playoffs ya en mano, ahora tienen otra meta en mente.
Las claves en el Monday Night Football están en la defensa del equipo de California y en la ofensiva de los Potros. Philip Rivers llegó a la escuadra de Indiana con la intención de salvar un barco que se comenzó a hundir lentamente. Gran parte de la ofensiva de los Colts no estará con el pasador, sino con el corredor Jonathan Taylor.
Por su parte, la defensa contra la carrera de los Gambusinos no es la mejor, pues permiten más de 100 yardas por partido. Las lesiones se convirtieron en una constante en San Francisco, pero la misma ofensiva es la que los mantiene con grandes aspiraciones para tomar el trofeo Lombardi en febrero y en su casa.