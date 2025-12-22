Comisionado de la MLS descarta el ascenso y descenso inmediato en la liga

Para los más románticos del futbol, uno de los elementos primordiales es el drama del ascenso y descenso, pero para algunas ligas eso está lejos de suceder. Don Garber, comisionado de la MLS, fue cuestionado por Landon Donovan sobre dicho tema y si está cerca de ocurrir en Estados Unidos, a lo que Garber fue claro: "no. ¿Por qué lo harían (los dueños)?"

La respuesta no sorprendió a nadie, mucho menos a Garber, quien puntualizó que la mayoría de los dueños en el balompié estadounidense buscan ganancias, no pérdidas. Además, el comisionado también mencionó que la MLS está en desarrollo, pese a su gran alcance global que ha tenido en los últimos años.

"Somos una liga que sigue siendo una startup, incluso después de 30 años. Eso hace que nuestro trabajo sea difícil", comentó Garber, quien comparó su trabajo como el de un CEO de alguna empresa en desarrollo que busca inversionistas.

Comisionado MLS | AP

¿Sin ascenso y descenso de forma definitiva?

Sin embargo, pese a la primera respuesta que le dio a Lando Donovan, Don Garber mencionó que, en un futuro, se podría implementar el ascenso y descenso en Estados Unidos. "No sé cómo va a verse el mundo en tres, cinco, diez o veinte años. Entonces, ¿por qué decir nunca?"

El problema del ascenso y descenso en la MLS

Una gran problemática para dicho papel es la falta de incentivos que tiene la MLS a comparación de otras ligas. En la plática que sostuvo con Donovan, el comisionado comentó que en Europa el modelo romántico del balompié funciona gracias a los otros premios que otorgan, como la clasificación a competencias internacionales.

Comisionado MLS | AP

La MLS sólo ofrece boletos para la Concachampions, pues es el único torneo internacional que disputan, además de la Leagues Cup, pero ahí participan casi todos los equipos de la liga estadounidense.

Por si fuera poco, como se mencionó anteriormente, los dueño de los equipos no son filántropos, por lo que no van a poner en riesgo su capital invertido para verlo caer con una pérdida de categoría.

MLS | AP