Jürgen Damm confesó por qué rechazó ofertas de Europa: "Prioricé lo económico"

Aunque la idea de jugar en Europa, para los futbolistas del continente americano, suele ser muy atractiva, el aspecto económico resulta ser un tema decisivo para muchos jugadores, quienes deciden si lo mejor para sus vidas, fuera del futbol, es ganar menos o vivir mejor.

Este es el caso de Jürgen Damm quien, después de una carrera en Liga MX y en la Major League Soccer, confesó la verdadera razón por la cual, a pesar de sí tener ofertas del futbol europeo, siempre decidió quedarse con Tigres o con el Atlanta United.

En entrevista con Mediotiempo, el también exjugador del Club América, confesó que priorizó el tema económico sobre lo deportivo, asegurando que en clubes de Europa siempre lo ofrecieron la mitad de lo que ganaba en México.

“Sí, sí, sí… la verdad, y lo he dicho, fue un tema personal, en el que prioricé en el momento un contrato mejor económico. En su momento tuve ofertas de la liga española, de la italiana, en concreto del Getafe, Leganés, equipos en Italia, pero era menos de la mitad del sueldo que percibía en su momento en Atlanta y en Tigres. Fue un tema 100% personal”, comentó Jürgen

¿En qué equipos jugó Damm?

Después de su debut, Damm jugó en Pachuca, luego pasó por los Tigres de la UANL, tuvo un paso por el Atlanta United en la MLS y regresó a la Liga MX para jugar con América y Atlético de San Luis.

Luego de su aventura en San Luis, Damm se quedó sin equipo el año pasado, teniendo un total de 315 partidos jugados, 20 goles en su cuenta personal y dio un total de 29 asistencias.

¿Dónde juega ahora Damm?

Tras quedarse sin club, Damm estuvo un año sin jugar hasta que en 2025 fue contratado por el Oakland Roots Sports Club, equipo que participa en la USL Championship.

En la temporada 2025, Jürgen Damm y su equipo no pudieron clasificar a los Play-Offs, después de quedar en la décima posición, el campeón en la USL fue el Pittsburgh Riverhounds SC.