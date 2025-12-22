Activan alerta amarilla por frío en CDMX: alcaldías afectadas y recomendaciones

Las autoridades de la Ciudad de México activaron la alerta amarilla por bajas temperaturas ante el descenso térmico previsto para la noche y el amanecer de este martes, por lo que se llamó a la población a tomar precauciones, especialmente en las zonas con mayor probabilidad de frío intenso.

Se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados durante la madrugada en zonas altas de la capital./ Pixabay

De acuerdo con los reportes oficiales, la alerta se emitió debido a que se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada, condiciones que podrían afectar principalmente a personas en situación vulnerable, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) detalló que la alerta amarilla aplica para seis alcaldías de la capital del país, donde históricamente se registran las temperaturas más bajas durante la temporada invernal.

Las demarcaciones bajo alerta son Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, zonas en las que el frío suele intensificarse durante la madrugada y las primeras horas del día.

La SGIRPC activó la alerta amarilla por bajas temperaturas en varias alcaldías de la Ciudad de México./ X

¿Por qué se activó la alerta amarilla por frío en la CDMX?

La activación de la alerta responde al ingreso de masas de aire frío que provocan un descenso significativo de la temperatura, principalmente en áreas altas y zonas rurales de la capital, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y otros padecimientos relacionados con el frío.

Ante este escenario, Protección Civil recomendó a la población abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, consumir alimentos calientes y prestar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

Autoridades recomiendan abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura ante el descenso térmico./ Pixabay

También se exhortó a no encender anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono, así como revisar instalaciones eléctricas y de gas para evitar accidentes durante el uso de calentadores.

Las autoridades capitalinas indicaron que se mantiene el monitoreo constante de las condiciones meteorológicas, por lo que no se descarta la activación de nuevas alertas si las temperaturas continúan descendiendo en los próximos días.