Jordan Carrillo, a detalles de ser nuevo jugador de Pumas

Jordan Carrillo será nuevo jugador de Pumas. De cara al Clausura 2026, el Club Universidad Nacional quiere ensanchar el plantel, por lo que han llegado a un acuerdo para que el extremo de 24 años se una al cuadro auriazul. Con esto, la directiva felina, ya con Antonio Sancho en el área deportiva, ha dado por descartado a un jugador que también sonaba para unirse al equipo.

Tras el primer reporte de Fabrizio Domínguez, RÉCORD pudo confirmar que Jordan será nuevo jugador de Pumas. Esta llegada ha sido debido a que el cuerpo técnico encabezado por Efraín Juárez veía con buenos ojos la llegada de un extremo. Y aunque varios nombres estuvieron en la baraja, Carrillo se convertirá en el cuarto refuerzo de Universidad Nacional para el próximo semestre.

Jordan Carrillo | IMAGO7

Por lo tanto, RÉCORD pudo confirmar que con este acuerdo, la llegada de Uriel Antuna a Pumas está prácticamente descartada. Cabe resaltar que el equipo felino mostró interés por el jugador mencionado y por Sebastián Córdova, sin embargo, el primero es el que ya luce complicado que pueda unirse a las filas del equipo para la próxima temporada; Córdova aún está en evaluación por la directiva felina.

No obstante, en Pumas no se descarta la llegada de un extremo más. La idea de la directiva del club es ensanchar el plantel tanto para el Clausura 2026 como para la CONCACAF Champions Cup. Por lo tanto, aún está evaluándose una incorporación más en los extremos. Incluso, en la baraja hay jugadores extranjeros, lo que podría causar movimientos en la actual plantilla.

Jordan Carrillo | IMAGO7

¿Quién es Jordan Carrillo?

Jordan Carrillo nació el 30 de noviembre de 2001 en México. Con 24 años de edad, el jugador se desempeña como extremo por cualquier banda, puede aparecer como mediocampista ofensivo e incluso ha llegado a jugar como centro delantero.

El jugador estuvo en Fuerzas Básicas de Rayados, antes de pasar a Santos Laguna, en donde debutó en Primera División. Tras sus inicios en Liga MX, el extremo se fue a Europa para jugar en el Sporting de Gijón, donde no tuvo la regularidad suficiente para mantenerse. Después de dos años, el mexicano volvió a Santos.

En el Apertura 2025 recién terminado, Jordan Carrillo jugó 13 partidos con Santos Laguna. En dichos encuentros, el jugador apenas fue titular en dos de ellos, sumó un total de 349 minutos y no registró ni goles ni asistencias.

Jordan Carrillo | IMAGO7

Jordan Carrillo, cuarto refuerzo de Pumas

Con esto, Jordan Carrillo será el cuarto refuerzo de Pumas de cara a un semestre en el que encarará Liga MX y la CONCACAF Champions Cup. Hasta el momento, el delantero brasileño Juninho ya fue anunciado de manera oficial, al igual que el mediocampista mexicano César Garza y el defensor Tony Leone.

¿Qué otra posición quiere reforzar Pumas de cara al Clausura 2026?

De cara al Clausura 2026, en Pumas aún se buscan múltiples elementos. Además de que están por cerrar a un delantero extranjero, aún se piensa en un mediocampista ofensivo, otro extremo y algún elemento de mayor jerarquía en la defensa.

Jordan Carrillo | IMAGO7