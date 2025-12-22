Directivos mexicanos encabezan nuevos comités del Consejo de la FIFA

Directivos del futbol mexicano tomaron posesión de nuevos cargos dentro de los comités y comisiones del Consejo de la FIFA, consolidando la presencia de México en los espacios de toma de decisiones del organismo rector del futbol mundial.

Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), asumió formalmente como vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes de la FIFA, mientras que Mariana Gutiérrez, presidenta de la LIGA MX Femenil, se integró como miembro de la Comisión de Grupos de Interés de Futbol Femenino. Por su parte, Íñigo Riestra, secretario general de la FMF, participa como miembro del Comité de Relaciones Institucionales de la FIFA.

FIFA anunció nuevos comités | MEXSPORT

Participación mexicana en el Consejo de la FIFA

Los nombramientos se dieron en el marco de las reuniones del Consejo de la FIFA realizadas en Doha, Catar, coincidiendo con la Final de la Copa Intercontinental de la FIFA. La sesión fue encabezada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, y abordó temas para el desarrollo del futbol a nivel global.

Durante el encuentro se aprobaron decisiones relevantes, entre ellas una contribución financiera histórica vinculada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de iniciativas orientadas al fortalecimiento del futbol juvenil y a la mejora de los procesos de gobernanza del organismo.

En su calidad de vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes, Mikel Arriola participó en las discusiones enfocadas en la evolución de las competiciones de clubes a nivel internacional, con énfasis en su estructura, crecimiento y proyección global.

Arriola ya participó en las sesiones | FIFA

Enfoque en futbol femenil

De manera paralela, Mariana Gutiérrez formó parte de las reuniones de la Comisión de Grupos de Interés de Futbol Femenino, donde se dio seguimiento a temas relacionados con el crecimiento, desarrollo y visibilidad del futbol femenil en distintas regiones del mundo.

Finalmente, Íñigo Riestra participó en la sesión del Comité de Relaciones Institucionales de la FIFA, instancia encargada de promover la colaboración entre federaciones, confederaciones y demás actores del ecosistema futbolístico internacional, con el objetivo de fortalecer la unidad y la coordinación en la regulación del deporte.