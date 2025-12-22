Al menos dos personas murieron en accidente aéreo de la Marina de México cerca de Galveston, Texas

Un pequeño avión de la Armada de México que transportaba a un paciente médico de un año junto con otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, matando al menos a dos personas, dijeron las autoridades.

Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron la atención tras el accidente de la aeronave de la Semar./ AP

Los servicios de emergencia rescataron a cuatro personas y buscaban a dos que se encontraban dentro de la aeronave, informó la Armada de México en un comunicado a The Associated Press. Cuatro de las personas a bordo eran oficiales de la Armada y cuatro civiles, según la Armada. No se aclaró de inmediato quiénes estaban desaparecidos y quiénes fallecieron.

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

La Secretaría de Marina informó que el vuelo formaba parte de una misión humanitaria en territorio estadounidense./ AP

El accidente tuvo lugar el lunes cerca de la base de una calzada cerca de Galveston, a lo largo de la costa de Texas, a unas 50 millas (80,5 kilómetros) al sureste de Houston.

La Armada de México informó en un comunicado que el avión participaba en una misión médica y sufrió un accidente. Se comprometió a investigar la causa del accidente.

La Armada está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate, dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

#ÚltimaHora | La Secretaría de Marina confirma que dos personas murieron y cuatro sobrevivieron luego de desplomarse en Galveston, Texas; aún se busca a más pasajeros. #LasNoticiasDeFORO con @saidochoa | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/2nK45H7Rzr — N+ FORO (@nmasforo) December 23, 2025

Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegaron al lugar del accidente, dijo el Departamento de Seguridad Pública de Texas el X.