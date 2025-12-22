Al menos dos personas murieron en accidente aéreo de la Marina de México cerca de Galveston, Texas

El accidente tuvo lugar el lunes cerca de la base de una calzada cerca de Galveston

Una aeronave de la Secretaría de Marina se estrelló en Galveston, Texas, mientras realizaba una misión de apoyo médico. | AP
Associated Press (AP)
22 de Diciembre de 2025

Un pequeño avión de la Armada de México que transportaba a un paciente médico de un año junto con otras siete personas se estrelló el lunes cerca de Galveston, matando al menos a dos personas, dijeron las autoridades.

Autoridades mexicanas y estadounidenses coordinaron la atención tras el accidente de la aeronave de la Semar./ AP
Los servicios de emergencia rescataron a cuatro personas y buscaban a dos que se encontraban dentro de la aeronave, informó la Armada de México en un comunicado a The Associated Press. Cuatro de las personas a bordo eran oficiales de la Armada y cuatro civiles, según la Armada. No se aclaró de inmediato quiénes estaban desaparecidos y quiénes fallecieron.

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

La Secretaría de Marina informó que el vuelo formaba parte de una misión humanitaria en territorio estadounidense./ AP
El accidente tuvo lugar el lunes cerca de la base de una calzada cerca de Galveston, a lo largo de la costa de Texas, a unas 50 millas (80,5 kilómetros) al sureste de Houston.

La Armada de México informó en un comunicado que el avión participaba en una misión médica y sufrió un accidente. Se comprometió a investigar la causa del accidente.

La Armada está ayudando a las autoridades locales con la operación de búsqueda y rescate, dijo en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

 

Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegaron al lugar del accidente, dijo el Departamento de Seguridad Pública de Texas el X. 

El incidente ocurrió en Texas y es investigado para determinar las causas del accidente aéreo./ X
