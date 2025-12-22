¿Te borran del Buró de Crédito en 2026? Estas deudas sí desaparecen

A partir de enero de 2026, algunos registros negativos serán eliminados del Buró de Crédito en México, situación que ha generado interés entre personas con adeudos pendientes. No se trata de una condonación ni de un borrón general, sino del cumplimiento de plazos legales establecidos desde hace años en la regulación financiera del país.

Algunas deudas se eliminan del Buró de Crédito tras cumplir los plazos legales establecidos por la ley./ Pixabay

El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia que registra el comportamiento de pago de las personas, tanto positivo como negativo. Cuando existe un atraso o incumplimiento, el adeudo se mantiene en el historial durante un periodo determinado, el cual depende del monto de la deuda y de si existen procesos legales asociados.

Las reglas para eliminar estos registros se basan en las Unidades de Inversión (UDIS), una medida financiera que se actualiza con la inflación y que no se calcula directamente en pesos. Para diciembre de 2025, el valor aproximado de una UDI es de 8.65 pesos mexicanos.

El tiempo que un adeudo permanece en el historial crediticio depende de su monto calculado en UDIS./ Pixabay

¿Qué deudas se borran del Buró de Crédito y cuánto representan en pesos?

De acuerdo con la normativa vigente, las deudas de hasta 25 UDIS se eliminan después de un año, lo que equivale aproximadamente a 216 pesos. Aquellas de hasta 500 UDIS se borran en dos años, es decir, cerca de 4,327 pesos.

En el caso de adeudos que no superan mil UDIS, el registro negativo se elimina tras cuatro años, lo que representa alrededor de 8,655 pesos mexicanos. Para deudas mayores a mil UDIS, pero menores a aproximadamente 400 mil UDIS (cerca de 3.4 millones de pesos), el plazo máximo de permanencia es de seis años.

Para diciembre de 2025, una UDI equivale aproximadamente a 8.65 pesos mexicanos./ Pixabay

Es importante aclarar que este borrado ocurre aunque la deuda no haya sido pagada, siempre que se cumpla el tiempo establecido por la ley. Sin embargo, la eliminación del registro no significa que la obligación desaparezca por completo, ya que el acreedor puede seguir intentando el cobro por otras vías legales.

No todas las deudas aplican para este beneficio. Aquellos adeudos relacionados con fraude, créditos con instituciones financieras públicas o cuentas que se encuentren bajo proceso judicial no se eliminan del Buró de Crédito, sin importar el tiempo transcurrido.

Especialistas en finanzas personales recomiendan solicitar el reporte de crédito especial, que puede obtenerse gratis una vez al año, para conocer el estatus real de cada adeudo y verificar cuándo corresponde su eliminación.

Finalmente, eliminar un registro negativo no garantiza el acceso inmediato a nuevos créditos, ya que los bancos y financieras evalúan otros factores como ingresos, estabilidad laboral y comportamiento reciente, por lo que mantener finanzas sanas seguirá siendo clave en 2026.