¡Irreconocible! Así quedó Jake Paul tras su pelea ante Anthony Joshua

Jake Paul va de mal en peor luego del combate frente a Anthony Joshua. Por primera vez en su carrera profesional, el youtuber se ve envuelto en severas consecuencias físicas, especialmente en su rostro. Tras el enfrentamiento, el propio Paul compartió imágenes que evidencian el estado de su rostro luego de sufrir una doble fractura de mandíbula.

El combate se definió en el sexto asalto, cuando Joshua conectó un impacto directo al rostro de Paul. El golpe tuvo como destino la zona de la mandíbula y generó un daño considerable que obligó a detener el combate y a activar de inmediato los protocolos médicos establecidos para este tipo de lesiones.

Perdió ante Joshua | AP

Traslado al hospital y cirugía de urgencia

Luego de concluir la pelea, Jake Paul fue trasladado directamente a un hospital, donde ingresó al quirófano debido a la gravedad de las lesiones. Horas más tarde, el boxeador utilizó sus redes sociales para informar sobre su estado de salud y los procedimientos médicos a los que fue sometido.

En una publicación en Instagram, Paul explicó que la cirugía requirió la colocación de dos placas de titanio en la mandíbula, además de la extracción de algunos dientes. Asimismo, detalló que deberá mantener una dieta líquida durante al menos los próximos siete días como parte del proceso de recuperación.

“Me pusieron dos placas de titanio y tendré que alimentarme solo con líquidos”, compartió el propio Paul junto a las imágenes posteriores a la intervención quirúrgica.

Sufrió una rotura de ligamento | AP

Evolución médica y tiempo de recuperación

Tras el combate, Nakisa Bidarian, directora ejecutiva de Most Valuable Promotions, se refirió al estado del boxeador y al periodo habitual de recuperación para este tipo de lesiones. “El tiempo típico de recuperación de una fractura de mandíbula es de cuatro a seis semanas”, declaró.

No obstante, el caso de Jake Paul presenta particularidades, ya que sufrió dos fracturas que requirieron placas, lo que podría extender el tiempo de rehabilitación. En días recientes, nuevas fotografías compartidas por el propio Paul muestran una inflamación notable en el lado izquierdo del rostro, zona donde recibió el impacto, además de una coloración morada visible.

Estas imágenes reflejan la evolución del proceso médico y confirman que el seguimiento clínico continuará en las próximas semanas, mientras el boxeador se enfoca en su recuperación tras uno de los combates más exigentes de su trayectoria.

Mostró su rostro inflamado | CAPUTURA

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.