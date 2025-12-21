Jake Paul muestra doble fractura de mandíbula tras pelea contra Anthony Joshua

Jake Paul vivió una de las noches más duras de su carrera dentro del boxeo profesional, luego de enfrentarse al británico Anthony Joshua, quien terminó cobrándole con creces la soberbia que ha caracterizado al creador de contenido convertido en pugilista.

El combate generó gran expectativa por el historial mediático de Paul, sin embargo, la diferencia de poder y experiencia quedó evidenciada conforme avanzaron los asaltos. Aunque Jake Paul logró llegar hasta el sexto round, el desgaste físico comenzó a pasarle factura.

Acciones de la pelea | AP

Fue en ese episodio cuando Anthony Joshua conectó uno de los golpes más brutales de la pelea, impactando directamente la mandíbula de Paul y provocando un daño severo que terminó siendo definitivo tanto en lo deportivo como en lo físico.

¿Qué le pasó a la mandíbula de Jake Paul tras la pelea?

Tras finalizar el combate, Jake Paul tuvo que ser trasladado de inmediato a un hospital, donde ingresó al quirófano debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el rostro. Posteriormente, el propio boxeador mostró imágenes del estado de su mandíbula.

Acciones de la pelea | AP

Las fotografías revelaron una doble fractura de mandíbula, consecuencia directa de los potentes golpes conectados por Joshua, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y en el mundo del boxeo.

Visiblemente afectado, Paul declaró a medios locales que apenas podía hablar tras la pelea y que tenía la boca llena de sangre, una situación que reflejó la dureza del castigo recibido en el ring.

La lesión | @jakepaul

Jake Paul reconoce la superioridad física de Anthony Joshua

En sus primeras declaraciones posteriores al combate, Jake Paul aceptó que el cansancio y el peso del rival fueron factores determinantes. “Me cansé mucho, no podía aguantar su peso”, confesó el estadounidense, reconociendo la diferencia física entre ambos.

Horas más tarde, el influencer compartió una imagen que dejó en evidencia la magnitud del daño, confirmando que la pelea ante Anthony Joshua marcó un antes y un después en su carrera dentro del boxeo profesional.

Acciones de la pelea | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.