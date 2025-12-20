¿Jake Paul vs Canelo Álvarez en 2026? Youtuber lanza reto a Canelo desde el hospital tras brutal derrota

Jake Paul sufre doble fractura de mándibula por brutales golpes de Anthony Joshua

¿Jake Paul vs Canelo Álvarez en 2026? "The Problem Child" lanza reto a Canelo desde el hospital tras brutal derrota
Saúl Canelo Álvarez y Jake Paul | MEXSPORT / AP
Fernando Villalobos Hernández
20 de Diciembre de 2025

El ascenso mediático de Jake Paul en el boxeo profesional se topó con una realidad dolorosa y contundente. El estadounidense no solo sumó su segunda derrota como profesional, sino que experimentó en carne propia el poder de la élite de los pesos pesados al caer ante el británico Anthony Joshua. Sin embargo, ni siquiera una cirugía de emergencia ha frenado las ambiciones del creador de contenido.

Joshua noqueó a Paul en el sexto round | AP
Joshua noqueó a Paul en el sexto round | AP

Doble fractura de mandíbula

El combate terminó de forma estrepitosa en el sexto asalto. Anthony Joshua, ex campeón mundial unificado, hizo valer su jerarquía y potencia para fulminar a Paul. Los impactos fueron tan severos que, tras ser trasladado de urgencia a un hospital, se confirmó el diagnóstico médico: una doble fractura de mandíbula.

Desde la cama del hospital y con el rostro visiblemente afectado, Paul utilizó sus redes sociales para dar el parte médico y, de paso, incendiar el entorno boxístico con una declaración que muchos consideran una locura dadas las circunstancias.

Jake Paul desde el hospital tras el combate | X: @LoganPaul
Jake Paul desde el hospital tras el combate | X: @LoganPaul

Jake Paul manda mensaje a Canelo

A pesar de haber quedado exhibido en el ring y de tener una lesión que lo mantendrá fuera de combate por varios meses, el "Problem Child" no perdió la oportunidad de atacar su objetivo principal. A través de su cuenta en X (antes Twitter), publicó un mensaje desafiante:

"Doble fractura de mandíbula. Dame a Canelo en 10 días", escribió el estadounidense.

Este reto no es una reacción aislada. Paul lleva meses intentando cerrar una negociación con el equipo de Saúl "Canelo" Álvarez. Aunque la derrota ante Joshua merma su credibilidad deportiva, su capacidad para generar ventas de Pago Por Evento (PPV) sigue siendo un factor que mantiene la posibilidad en el aire.

Mesnaje de Jake Paul en redes 

Combate en el aire

Con el cierre del calendario boxístico de 2025, el futuro de Canelo Álvarez para el próximo año es una hoja en blanco. El tapatío aún no ha anunciado rivales ni fechas para sus tradicionales combates de mayo y septiembre en 2026.

Por ahora, Jake Paul deberá enfocarse en una larga recuperación antes de pensar en volver a ponerse los guantes. La pregunta que queda en el aire es si Canelo Álvarez estará dispuesto a aceptar el reto de un peleador que viene de ser superado con facilidad por la verdadera élite del boxeo mundial.

Canelo Álvarez aún no define rivales para el 2025 | MEXSPORT
Canelo Álvarez aún no define rivales para el 2025 | MEXSPORT

TE PUEDE INTERESAR

Canelo Álvarez recupera el trono en el ranking de The Ring tras el adiós de Crawford

Box | 19/12/2025

Canelo Álvarez recupera el trono en el ranking de The Ring tras el adiós de Crawford
Silva vence por nocaut técnico a Tyron

Box | 19/12/2025

Anderson Silva vence por nocaut técnico a Tyron Woodley
Anthony Joshua vence a Jake Paul

Box | 19/12/2025

Anthony Joshua vence a Jake Paul con fulminante nocaut
Te recomendamos
Canelo Álvarez recupera el trono en el ranking de The Ring tras el adiós de Crawford
Boxeo

LO ÚLTIMO