¿Jake Paul vs Canelo Álvarez en 2026? Youtuber lanza reto a Canelo desde el hospital tras brutal derrota

El ascenso mediático de Jake Paul en el boxeo profesional se topó con una realidad dolorosa y contundente. El estadounidense no solo sumó su segunda derrota como profesional, sino que experimentó en carne propia el poder de la élite de los pesos pesados al caer ante el británico Anthony Joshua. Sin embargo, ni siquiera una cirugía de emergencia ha frenado las ambiciones del creador de contenido.

Joshua noqueó a Paul en el sexto round | AP

Doble fractura de mandíbula

El combate terminó de forma estrepitosa en el sexto asalto. Anthony Joshua, ex campeón mundial unificado, hizo valer su jerarquía y potencia para fulminar a Paul. Los impactos fueron tan severos que, tras ser trasladado de urgencia a un hospital, se confirmó el diagnóstico médico: una doble fractura de mandíbula.

Desde la cama del hospital y con el rostro visiblemente afectado, Paul utilizó sus redes sociales para dar el parte médico y, de paso, incendiar el entorno boxístico con una declaración que muchos consideran una locura dadas las circunstancias.

Jake Paul desde el hospital tras el combate | X: @LoganPaul

Jake Paul manda mensaje a Canelo

A pesar de haber quedado exhibido en el ring y de tener una lesión que lo mantendrá fuera de combate por varios meses, el "Problem Child" no perdió la oportunidad de atacar su objetivo principal. A través de su cuenta en X (antes Twitter), publicó un mensaje desafiante:

"Doble fractura de mandíbula. Dame a Canelo en 10 días", escribió el estadounidense.

Este reto no es una reacción aislada. Paul lleva meses intentando cerrar una negociación con el equipo de Saúl "Canelo" Álvarez. Aunque la derrota ante Joshua merma su credibilidad deportiva, su capacidad para generar ventas de Pago Por Evento (PPV) sigue siendo un factor que mantiene la posibilidad en el aire.

Mesnaje de Jake Paul en redes

Combate en el aire

Con el cierre del calendario boxístico de 2025, el futuro de Canelo Álvarez para el próximo año es una hoja en blanco. El tapatío aún no ha anunciado rivales ni fechas para sus tradicionales combates de mayo y septiembre en 2026.

Por ahora, Jake Paul deberá enfocarse en una larga recuperación antes de pensar en volver a ponerse los guantes. La pregunta que queda en el aire es si Canelo Álvarez estará dispuesto a aceptar el reto de un peleador que viene de ser superado con facilidad por la verdadera élite del boxeo mundial.