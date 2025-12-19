Anthony Joshua vence a Jake Paul con fulminante nocaut

Anthony Joshua refrendó su etiqueta de favorito y obtuvo un contundente triunfo sobre Jake Paul en el minuto con 31 segundos del sexto asalto, el británico acechó el momento para sacar una combinación de puños y terminar con la cereza del pastel.

Jake Paul haciendo de las suyas con la faena y provocando el derribo de su contrincante en los primeros segundos del primer episodio en el Kaseya Center de Miami, Florida. Para el segundo round Anthony Joshua intentó con la combinación 1-2, con la zurda y relevando con la derecha sobre la humanidad del influencer.

Anthony Joshua l AP

Para el tercer asalto arrancó con ligera ventaja para Joshua en las papeletas. El influencer siguió en su táctica y lo único es agotar el tiempo corriendo sobre el ring, el británico conectaba pero llegaba la trenza de cuerpo a cuerpo por parte de Paul.

En el cuarto episodio Jake Paul empezaba a mostrar más cansancio tanto que busca permanecer sobre la lona o las cuerdas. Mientras tanto, el quinto asalto llegaba con las tarjetas 37-39 para el británico.

Joshua y Paul l AP

El momento del nocaut

En los últimos segundos del quinto Joshua empezaría a acercarse con la victoria con un golpe fuerte y finalmente en el sexto sería la vencida; Anthony Joshua lanzaría golpe fulminante y mandaría a la lona a Jake Paul con nocaut efectivo.

El referee dictaría la victoria para el británico ante una respuesta descompuesta por parte del youtuber en su afán de volver al combate; sin embargo, esa combinación letal, incluso afectando la mandíbula debido al poder las onzas de la mano derecha del victorioso Joshua. Tras el combate ambos agradecieron a Dios por el combate realizado.

Joshua l AP

¿Cómo llegaban?

Tras los combates ante Mike Tyson y Julio César Chávez Jr, Jake Paul decidió tener el mayor reto de su carrera boxística. El influencer convertido en boxeador apuntaba a medirse ante Grevonta Davis: sin embargo, el youtuber se midió contra el dos veces campeón unificado de peso pesado, Anthony Joshua, en una pelea que prometía sacudir al mundo del boxeo.

Joshua, aunque no en su pico más alto, había demostrado que sigue siendo competitivo. Después de perder sus cinturones ante Oleksandr Usyk, logró una impactante victoria por nocaut frente a Francis Ngannou antes de caer por la vía rápida ante Daniel Dubois. “Jake Paul me supone un gran reto. Tiene una mentalidad excelente”, dijo el británico, sin subestimarlo.