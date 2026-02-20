Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Esta es la mejor playa del mundo y está en México: dónde queda y cómo se llama

La playa mexicana destacó por sus aguas cristalinas y arena blanca en el ranking internacional./ RS
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:38 - 19 febrero 2026
México volvió a colocarse en el mapa internacional del turismo luego de que Isla Pasión, en Cozumel, fuera reconocida como la mejor playa del mundo en un ranking elaborado por Tripadvisor. El reconocimiento forma parte de los premios que la plataforma otorga con base en las opiniones y calificaciones de millones de viajeros.

Isla Pasión se encuentra al norte de Cozumel, en el estado de Quintana Roo, y es conocida por su entorno natural, arena blanca y aguas de tonalidades turquesa. El sitio se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza en el Caribe mexicano.

Ubicada en Quintana Roo, Isla Pasión se consolida como uno de los destinos favoritos del Caribe mexicano./ RS

El ranking de Tripadvisor se basa en reseñas y comentarios de usuarios que evalúan distintos destinos turísticos a nivel global. Este reconocimiento coloca a México por encima de otras playas internacionales que también figuran entre las favoritas de los viajeros.

¿Por qué Isla Pasión fue elegida como la mejor playa del mundo?

De acuerdo con la información difundida, la elección responde a las experiencias compartidas por visitantes que destacan la belleza escénica del lugar, la claridad del agua y la posibilidad de realizar actividades como snorkel y recorridos en lancha.

Además, Isla Pasión es valorada por ofrecer un ambiente más reservado en comparación con otras playas de alta afluencia turística, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes buscan descanso y paisajes naturales.

El reconocimiento de Tripadvisor se basa en opiniones y reseñas de viajeros de todo el mundo./ RS

El reconocimiento internacional representa un impulso significativo para el turismo en Quintana Roo y en México en general, ya que refuerza la imagen del país como uno de los destinos de playa más importantes del mundo.

Cozumel, donde se ubica Isla Pasión, ya es conocido por su riqueza natural y su relevancia dentro del turismo de cruceros y buceo. Con este nuevo título, la isla suma un atractivo adicional para visitantes nacionales e internacionales.

La distinción otorgada por Tripadvisor también evidencia el peso que tienen las opiniones de los viajeros en la consolidación de destinos turísticos, pues el ranking se elabora con base en experiencias reales compartidas en la plataforma.

El Caribe mexicano vuelve a destacar a nivel global gracias a Isla Pasión./ RS
