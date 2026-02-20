Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Premios BAFTA 2026: horario y dónde ver la premiación en vivo desde México

Los BAFTA son considerados un termómetro rumbo a los Premios Oscar 2026./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:17 - 19 febrero 2026
Los Premios BAFTA suelen ser considerados un termómetro clave de cara a los Oscar

La 79ª edición de los Premios BAFTA se llevará a cabo el domingo 22 de febrero de 2026 en el Royal Festival Hall de Londres, uno de los recintos más emblemáticos del Reino Unido para eventos culturales y artísticos. La gala reconocerá a lo mejor del cine británico e internacional en una noche clave dentro de la temporada de premios.

La ceremonia inicia a las 19:00 horas en Londres, equivalente a las 13:00 horas en México./ AP

La ceremonia oficial comenzará a las 19:00 horas, tiempo local de Londres, según la programación anunciada por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Debido a la diferencia horaria, en México podrá seguirse a partir de las 13:00 horas, tiempo del centro del país, el mismo domingo 22 de febrero.

Además de la entrega de premios, la cobertura incluirá la tradicional alfombra roja, donde desfilan actores, directores y productores nominados, así como figuras destacadas de la industria cinematográfica mundial.

¿A qué hora empiezan los Premios BAFTA 2026 en México?

La transmisión en vivo inicia a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en simultáneo con el arranque de la ceremonia en Londres a las 19:00 horas. Se recomienda a la audiencia conectarse minutos antes para no perderse la cobertura previa y la llegada de celebridades.

En el Reino Unido, los BAFTA 2026 serán transmitidos por BBC One y BBC iPlayer./ AP

El horario puede variar ligeramente dependiendo del canal o plataforma que transmita el evento, por lo que es importante verificar la programación local.

¿Dónde ver la transmisión en vivo de los BAFTA 2026?

En el Reino Unido, la ceremonia será transmitida por BBC One y estará disponible vía streaming en BBC iPlayer. En México y América Latina, la cobertura podrá seguirse a través de señales internacionales de entretenimiento y plataformas que cuenten con los derechos de transmisión, además de actualizaciones en tiempo real en las redes sociales oficiales de BAFTA.

Los Premios BAFTA son considerados un referente previo a los Oscar, ya que muchas de las producciones y actuaciones reconocidas en esta gala también figuran entre las favoritas para la estatuilla dorada.

La alfombra roja de los Premios BAFTA 2026 precede a la ceremonia oficial del 22 de febrero./ AP

La edición 2026 promete momentos destacados, discursos memorables y una alfombra roja que marcará tendencia, en una ceremonia que cada año concentra la atención del mundo del cine.

Con fecha y horario oficial confirmados, los espectadores en México ya pueden preparar su agenda para seguir en vivo uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica internacional.

Los Premios BAFTA 2026 se celebran el domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres./ AP
