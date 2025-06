Jake Paul y su polémica entrada al ring: ¿Se burla de Chávez y México?

Jake Paul y Julio César Chávez Jr. se enfrentaron en un duelo de exhibición en el Honda Center de Anaheim, California. La rivalidad entre ambos y las declaraciones previas a la pelea provocó que los ojos de los fanáticos del boxeo estuvieran puestos en el combate.

Desde que se oficializó la pelea, Paul se encargó de burlarse y provocar al Hijo de la Leyenda, pues no solo le bastó meterse con los temas de sus adicciones, también criticó su carrera y el evidente declive de esta.

Cuando parecía que el estadounidense no podía llegar más lejos, ya en la función, el youtuber sacó su última carta. Durante su salida al cuadrilátero, Jake salió con un atuendo con los colores de la bandera mexicana y con aspecto similar al de un poncho típico de nuestro país.

JAKE PAUL IS HEADED TO THE RING 👀👀👀



