Syko Stu fue hospitalizado tras golpiza desgarradora del hijo de Rampage Jackson

Momento polémico se vivió durante un evento de lucha libre; Raja Jackson, hijo del luchador de MMA Rampage Jackson, terminó por dejar inconsciente a Syko Stu tras más de 20 golpes sobre el rostro del luchador.

En un evento transmitido en vivo dejó una escena impactante cuando el luchador independiente se encontraba en una lucha sobre el ring, momento en que Raja Jackson se levantó de su asiento para ingresar y levantar a Stu para azotarlo y propinarle una golpiza.

El momento fue alarmante y es que los golpes fueron reales dejando sorprendidos a todos incluso tuvieron que subir más luchadores para frenar a Raja Jackson quien insistía en seguir golpeando sobre el rostro.

Estado de salud de Syko Stu

Esta situación ha generado polémica ya que piden una detención de Jackson por su actitud dejando inconsciente a Syko Stu y mandándolo al hospital, en la que afortunadamente y gracias a Dios se encuentra estable tras una marcado rostro en sangre.

Hubo una confusión de Syko Stu

Sin embargo, allí no empezó todo, y es que previo a la pelea dentro del evento. Syko Stu confundió a Jackson con un luchador que quería armar una historia y le estrelló una lata en la cabeza. Al final el luchador le pidió disculpas.

Pero antes del combate un luchador se acercaría a Jackson para que fuera y se metiera al ring para golpearlo en verdad tras lo que le habían hecho en el estacionamiento con esa confusión.

