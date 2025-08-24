¿Cuñada o esposa? El polémico video en el Cruz Azul vs Toluca que señalan a Alexis Vega

Momento polémico se vivió en las gradas durante el juego del Cruz Azul y Toluca; supuesta cuñada o esposa de Alexis Vega habría protagonizado una trifulca en las gradas de Ciudad Universitaria con aficionados celestes.

En un video difundido por una usuaria en X de nombre Aranza Santamaría muestra a una mujer señalada como supuesta persona ligada al jugador Escarlata cuando el alboroto en el recinto mientras de fondo se desarrolla el juego entre ambas escuadras.

La mujer mencionada aparece en evidente estado de ebriedad e incluso tuvo que ser desalojada por un hombre con playera del Cruz Azul, mientras ésta abandona su espacio insultando y gritando.

Provocaciones a la afición celeste

“Ojalá ganaran lo que Alexis (Vega)” empieza gritando y nuevamente vuelve a confirmar sus gritos cuando desaparece de la toma: “Ojalá ganaran lo que Alexis (Vega) pinches jodidos”.

Hasta el momento no se ha logrado confirmar si en verdad era la cuñada del jugador, hay inclusos que mencionan en redes sociales que es la propia esposa; debido a las similitudes que poseen ambas personas.

Cruz Azul se quedó con la victoria

Más allá de lo sucedido con la femenina La Máquina se terminó llevando la victoria por la mínima gracias al solitario gol de Luka Romero en los minutos finales del encuentro correspondiente a la sexta fecha del campeonato mexicano.

