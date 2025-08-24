Fulham empata ante Manchester United con Raúl Jiménez viniendo desde el banquillo

Con goles de Emile Smith Rowe y Leny Yoro, Fulham y Manchester United empataron 1-1 en duelo correspondiente a la Jornada 2 de Premier League. Aunque los Red Devils tomaron la ventaja, los dirigidos por Marco Silva fueron superiores en la segunda parte, ya con Raúl Jiménez en cancha y sumaron su primer punto de esta temporada.

En el primer tiempo, ambos equipos tuvieron grandes situaciones de gol. Incluso, la primera fue por parte del Manchester United apenas el minuto 2, pues Matheus Cunha tuvo dos aproximaciones, de las cuales una terminó en un tiro al poste. Posteriormente, el control del balón fue alternado por ambos, hasta que al 34’ llegó una polémica dentro del área del equipo local que terminó en una decisión controversial.

Tras un tiro de esquina, Calvin Bassey derribó a Masón Mount dentro del área, al mismo tiempo que el defensa de los Red Devils, Luke Shaw, tacleó a Rodrigo Muñiz. Sin embargo, la falta que se marcó fue la de Bassey sobre Mount, por lo que el árbitro central marcó penalti a favor del Manchester United. Tras la revisión del VAR, Bruno Fernandes fue el encargado de cobrar la pena máxima, la cual terminó por mandar muy por encima del arco rival, y así el juego se mantenía 0-0.

Dicho resultado permaneció hasta el descanso y ya para la segunda mitad, Rubén Amorin realizó modificaciones en busca de romper el cero en el marcador, algo que lograron al minuto 58. Desde el tiro de esquina, Bryan Mbeumo mandó un centro a segundo poste, el cual remató de cabeza Leny Yoro y aunque no fue un tiro potente, terminó por irse al fondo de las redes, para así poner el 0-1 a favor de la visita.

Tras ponerse en desventaja, Marcó Silva ‘sacudió’ a su equipo con cuatro cambios, incluidas las entradas de Raúl Jiménez y Emile Smith Rowe al 71’, las cuales tuvieron efecto dos minutos después. En mediocampo, el delantero mexicano recuperó un balón el cual prolongó con Alex Iwobi; ya desde la banda izquierda, el extremo nigeriano mandó un centro, para que sin marca y en el área chica definiera Smith Rowe, para así hacer el 1-1.

Ya con igualdad en el marcador, Fulham mantuvo esa inercia ofensiva y dominó el resto del segundo tiempo con posesión de balón y ataques con grandes jugadas colectivas. Sin embargo, el asedio ofensivo no fue suficiente y aunque estuvieron cerca en algunas ocasiones, no lograron concretar alguna y así permaneció el empate hasta el final del encuentro

