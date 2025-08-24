¡Otra más a la lista! Neymar podría quedar fuera de la convocatoria de Brasil por lesión

Mal y de malas ha sido el año futbolístico para el jugador Neymar Jr, quien además de no poder conectar su buen futbol las canchas de su natal Brasil, también ha sufrido uno de los peores años de su carrera en temas de lesiones, situación que lo continúa alejando de volver a la Selección de Brasil.

Neymar en entrenamiento con Santos I @neymarjr

Posible baja para la fecha FIFA

A solo una semana de que el técnico italiano, Carlo Ancelotti dirija una concentración previa a los duelos contra Bolivia y Chile, el equipo del Santos FC, lanzó un comunicado en el que confirma que Ney sufre un edema muscular en el muslo derecho, por lo que podría dejarlo fuera de la convocatoria.

Según fuentes cercanas al club, el atacante de 33 años tuvo una molestia durante los entrenamientos y tendrá que estar en tratamiento al menos una semana, por lo que quedaría fuera de ritmo para llegar con la Selección.

Neymar previo a duelo con Santos I @SantosFC

¿Se aleja el Mundial 2026 de Neymar?

En los últimos tiempos, el ex jugador del Barcelona y PSG, se ha alejado de lo que un día fue, ese jugador habilidoso, rápido, con cambios de ritmo y una calidad innegable, misma que lo perfilaba a ser el sucesor de Messi como el mejor del mundo, sin embargo, las lesiones y algunas decisiones en su vida hicieron que eso quedar en un sueño para él y todos los fanáticos.

Ahora a poco menos de un año de que ruede el balón en el Mundial de 2026, es poco probable que el atacante por izquierda del Santos pueda retomar el ritmo y colarse en los 26 seleccionados de la ‘Verdeamarela’, aunque con su talento natural y cuidando su físico estos próximos meses, cualquier cosa puede pasar.

Homenaje a Neymar en Brasil I @SantosFC

