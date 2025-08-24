¿Edson Álvarez borrado en Fenerbahçe? La jugada de Mourinho que podría afectar al mexicano

Han pasado apenas 24 horas desde que el Fenerbahçe anunció a Edson Álvarez como su nuevo refuerzo y la primer mala noticia para el mexicano ya ha llegado, pues diversos rumores en Europa apuntan a una posible sorpresiva salida de José Mourinho.

Mourinho podría salir del Fenerbahçe | X: @Fenerbahce

De acuerdo a información publicada por 'The Sun' en Inglaterra, José Mourinho es candidato número uno para remplazar Nuno Espirito Santo, actual entrenador del Nottingham Forest, quien por los malos resultados y la mala relación con la directiva, apunta a dejar el banquillo en el corto plazo.

Hay que recordar que el fichaje de Edson Álvarez con el Fenerbahçe se dio en gran parte a José Mourinho, pues fue el entrenador portugués quien insistió a la directiva de firmar al mediocampista mexicano, por lo que en caso de que abandone al equipo, esto podría afectar directamente a ‘El Machín’.

Edson fue presentado con Fenerbahçe | X: @Fenerbahce

La posible salida de Mourinho no es un tema menor para Edson, pues en caso de llegar otro entrenador, sería un DT que no pidió su fichaje y podría ser relegado tal y como sucedió con Graham Potter en West Ham.

Hasta el momento no hay nada confirmado y este movimiento de Mou de Turquía a Inglaterra no es un hecho, por lo que se desconoce quién podría ser el posible nuevo entrenador de Edson Álvarez en Fenerbahçe.

Edson Álvarez está a prestamo en Fenerbahçe | X: @Fenerbahce

¿Puede irse Mou a la Premier League?

A pesar de que Mourinho tiene contrato vigente con el Fenerbahçe y está comenzando su segunda temporada en el club turco, Nottingham Forest estaría dispuesto a hacer un esfuerzo importante por llevarlo de regreso a la Premier League y podrían pagar su cláusula de rescisión.

Mou es pretendido por el Nottingham Forest | X: @Fenerbahce

