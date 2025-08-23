Fenerbahçe presenta oficialmente a Edson Álvarez; utilizará el '11'

Tras su llegada a Turquía hace unas horas, Edson Álvarez fue presentado como nuevo jugador del Fenerbahçe, por medio de un préstamo con el West Ham. El canterano del América tendrá una nueva aventura en el balompié del viejo continente, con sed de revancha y ganas de trascender en su nuevo destino.

Los Canarios Amarillos presentaron al 'Machín' por medio de sus redes sociales y un comunicado de prensa. El contención de 27 años dio sus primeras declaraciones como futbolista del equipo turco, en las que destacó su grandeza e importancia en el país.

Su nueva piel | @Fenerbahce|

"Antes que nada, gracias. El interés tanto del club como de la afición en los últimos días ha sido increíble. Sabía que Fenerbahçe era un club enorme antes de venir aquí, pero desde el primer momento que llegué, vi que Fenerbahçe es mucho más grande de lo que pensaba. Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero entrenar con mi equipo lo antes posible, encontrarme con nuestra afición en nuestro estadio y jugar frente a ellos", agregó Edson.

De igual forma, el oriundo de Tlalnepantla comparó a la afición del Fenerbahçe con la mexicana, por su forma distinta de vivir el futbol. "He escuchado muchas cosas buenas sobre la afición del Fenerbahçe. Los comparo con los mexicanos. Son muy apasionados y lo dan todo por su equipo. Como jugador del Fenerbahçe, mostraré toda mi calidad en el campo y daré lo mejor de mí".

Nuevo número | @Fenerbahce|

Su nuevo número

Acostumbrado a usar dorsales como el '4' o '19', Edson y el conjunto turco sorprendieron a todos con el nuevo número del exjugador del Ajax. El canterano de las Águilas portará en su espalda el dorsal '11', algo inédito en su carrera como profesional.

