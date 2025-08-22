¡Oficial! Fenerbahçe anuncia principio de acuerdo con Edson Álvarez

Edson Álvarez ya llegó a Turquía para iniciar una nueva aventura en su carrera. El contención mexicano arribó a Estambul tras el anuncio del Fenerbahçe, quien confirmó que llegó a un acuerdo para un préstamo con el West Ham.

"Nuestro club ha llegado a un principio de acuerdo con el West Ham United respecto a la cesión de Edson Álvarez. El jugador ha sido invitado a Estambul para completar los controles médicos y las negociaciones de transferencia", comentó el equipo de Los Canarios Amarillos.

Edson y su familia | @Fenerbahce|

Tras el anuncio, el conjunto turco subió un par de fotos del representante mexicano en el viejo continente, acompañado de toda su familia. 'El Machín' se mostró contento y agradecido por la nueva etapa en su carrera, aunque buscará una revancha personal y profesional tras su paso por los Hammers.

De igual forma, el jugador mexicano se unirá a uno de los entrenadores con mayor exigencia dentro del orbe futbolístico, José Mourinho. El estilo de juego agresivo y tenaz del entrenador lusitano le caerá como anillo al dedo al oriundo de Tlalnepantla, quien siempre se ha caracterizado por su gran garra defensiva.

Tercer equipo en Europa

A falta de pasar los exámenes médicos y demás cuestiones, el jugador mexicano estará en su tercer equipo en el viejo continente. La aventura de Edson Álvarez comenzó en Ajax, equipo en el cual dejó un gran sabor de boca por todo Ámsterdam; mientras que el segundo fue West Ham, en el cual fue de más a menos en cuestión de participación.

Sus números en el West Ham

Con los Hammers, Edson Álvarez logró jugar una cantidad de 73 partidos, en los cuales anotó dos goles y repartió tres asistencias. El canterano del América se desempeñó con distintos roles dentro del césped, como mediocampista, central o contención.

