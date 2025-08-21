La Volpe 'regaña' a Edson Álvarez por llegar a Fenerbahce: 'Va a una liga mucho más inferior'

Regañó a su exjugador. Edson Álvarez está sólo a detalles de unirse al Fenerbahce, esto después de haber jugado los últimos dos años con el West Ham de Inglaterra. Este movimiento se da luego de que el mexicano vierna una baja de minutos con los Hammers en la campaña pasada.

A pesar de que, el movimiento parece darse en busca de más actividad, para el exentrenador Ricardo La Volpe, esto fue una equivocación, debido a que representa una baja importante de nivel en las Ligas, de la Premier League a la Super Lig de Turquía.

Dejará al West Ham | x

Criticó el fichaje de Edson

En una reciente entrevista, el exentrenador de Atlas, América, Toluca y otros equipos mexicanos, considera que jugar en la liga de Turquía afectará al futbolista. A pesar de que jugará en competencias europeas, estará un paso por debajo de las grandes Ligas.

“No vas a comparar una liga con la otra, respeto a Turquía, es otra liga, una liga mucho más inferior. Los grandes jugadores se van a Inglaterra, Francia, España, Italia. Dependiendo a dónde vas a jugar y a qué equipo vas a jugar. Yo a Turquía no la tengo como ‘uf’, más allá que es un gran equipo que va a estar en la Champions. Son ligas que no están a la altura de Inglaterra, de Italia, mismo Francia, mismo España”, comentó para Claro Sports.

Regañó al futbolista | IMAGO7

Espera mejoras

A pesar de las criticas sobre su fichaje, La Volpe reconoce que Edson Álvarez podrá aprovechar su fichaje para aprender y mejorar ciertos aspectos bajo la enseñanza de uno de los entrenadores históricos del futbol actual en, Jose Mourinho.

“Recibir de espalda. No sabe lo que es un perfil orientado, me extraña que a su edad no sepa. Yo lo tuve más como central y yo le hablé como referencia de un Rafa Márquez. Está a una edad que todavía con un buen técnico de esos que son muy detallistas puede aprender”, finalizó el ahora analista.

Espera que Edson mejore | IMAGO7

Cabe destacar que, este fichaje se da en un momento clave ya que, el Mundial está a menos de un año de distancia y Edson no sólo apunta a ser convocado con la Selección Mexicana, sino que también apunta a ser el capitán del equipo.

