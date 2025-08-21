Anderlecht y AEK empatan en la Conference League; Orbelín Pineda y Chino Huerta tuvieron minutos

Anderlecht y AEK Atenas igualaron 1-1 en el partido de ida de los Playoffs de Conference League, en un choque que combinó intensidad, figuras en gran nivel y el atractivo extra del duelo entre los mexicanos César ‘Chino’ Huerta y Orbelín Pineda. Aunque los belgas dominaron durante largos pasajes, el muro griego se sostuvo gracias a la inspirada actuación de Thomas Strakosha.

El portero albanés fue protagonista desde el inicio. Apenas al minuto 3 evitó un golazo de Huerta con una espectacular atajada, y minutos más tarde desvió remates de Thorgan Hazard y Dolberg, convirtiéndose en la pesadilla de los delanteros locales. Anderlecht fue insistente, pero al 17’ casi paga caro su falta de contundencia: Zini desperdició una ocasión clara para el AEK frente al arquero Coosemans.

Ese fallo terminó siendo un alivio pasajero para los belgas, que encontraron el 1-0 en el minuto 21. Hazard desbordó por la izquierda y asistió a Kasper Dolberg, quien con un disparo al ángulo hizo estallar al Estadio Constant Vanden Stock. El gol reflejaba lo que se veía en el campo: un Anderlecht con más determinación y mejores llegadas que su rival.

La historia cambió en la segunda mitad. Hazard falló una oportunidad inmejorable al 56’ y esa imprecisión abrió la puerta para que el AEK empatara. En el 74’, Orbelín Pineda intervino en la jugada que acabó en los pies de Niclas Eliasson, encargado de poner el 1-1 con un remate sereno. Fue un balde de agua fría para el cuadro belga, que hasta entonces parecía encaminado a una victoria cómoda.

Strakosha y su actuación de clase mundial

El tramo final fue un pulso de resistencia. Anderlecht estrelló un disparo en el poste y volvió a toparse con un inconmensurable Strakosha, que terminó con diez atajadas en su cuenta. AEK incluso sufrió la expulsión de Petros Mantalos en tiempo de compensación, pero consiguió mantener el empate. La eliminatoria se definirá en Atenas, con todo por jugarse y con la expectativa de un desenlace igual de intenso.

