Lizbeth Ovalle deja a Tigres y se une a Orlando Pride; es el fichaje más caro en la historia del futbol femenil

La futbolista mexicana, Lizbeth Ovalle es oficialmente nueva jugadora del Orlando Pride, procedente de Tigres. La ‘Maga’ se convirtió en el fichaje más caro en la historia del balompié femenil con su llegada a la NWSL.

¿Cuánto costó el fichaje de Lizbeth Ovalle a Orlando Pride?

Con una cifra de 1.5 millones de dólares, Orlando Pride consiguió cerrar el fichaje de Lizbeth Ovalle, quien brilló en la Liga MX Femenil con Tigres. Por ello, la mexicana tendrá un contrato hasta 2027, con opción de alargarlo a 2028.

“Estoy muy feliz de unirme a Orlando Pride. Vengo con el claro objetivo de ganar títulos y dejar huella en el Club. Estoy listo para darlo todo y ayudar a Orlando Pride a seguir siendo un equipo líder”, dijo Lizbeth Ovalle en su llegada al equipo.

Estadísticas de Lizbeth Ovalle

Ovalle se marcha de Tigres convertida en una leyenda, al ser la máxima goleadora del club con 136, además de registrar 103 asistencias. Los títulos también la acompañaron, y conquistó seis Liga MX y tres Campeón de Campeones.

En Selección Mexicana, Ovalle es una de las piezas fundamentales. En su palmarés está la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 2023. En este nuevo reto, la mexicana quiere hacer historia y desarrollarse como la futbolista más cara en el futbol femenil.

